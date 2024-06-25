В частности, можете продать вещи, которые уже не используете.

Вместе с летней жарой приходят путешествия и траты на концерты, походы в парк развлечений и новый гардероб. Чтобы не разориться, вы можете подумать о летней подработке, которая принесет вам немного дополнительных денег.

Программа CNBC Make It пообщалась со многими реальными людьми, которые доказали, что можно заработать больше, чем немного, используя простые возможности. Их подработки обычно приносят более $100 000 в год. Названы четыре способа, как вы можете подзаработать этим летом и, возможно, даже немного развлечься.

1. Перепродавайте одежду

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Весенняя уборка не должна прекращаться с началом лета. На самом деле, вы можете превратить продажу ненужных вещей в устойчивый летний подработок.

Женщина по имени Ригель начала продавать старую одежду во время пандемии в 2020 году. После того, как она заработала около 200 долларов, продав несколько собственных ненужных вещей, ее "затянуло".

Она начала прочесывать комиссионные магазины в поисках вещей, которые можно было бы купить подешевле и перепродать с выгодой. В 2023 году она заработала 123 800 долларов, продавая одежду на таких онлайн-площадках, как eBay, Poshmark и Mercari.

2. Сдайте свой бассейн в аренду

Джим Баттан потратил 110 000 долларов на строительство бассейна в своем доме в Вест-Линне, штат Орегон, в 2012 году. Десять лет спустя бассейн "окупил себя и даже больше", сказал он.

Сдавая свой бассейн в аренду почасово, Баттан заработал $177 000 менее чем за два года.

Не все идет гладко, предупреждает Баттан. Ему пришлось много узнать о химии бассейна и управлении им, и он подсчитал, что проверяет химикаты в бассейне от 5 до 10 раз в день. По его словам, это отнимает много времени, но люди могут это делать, если приложат дополнительные усилия.

3. Рассказывайте о своей работе через создание контента

Днем Келли Гордон - капитан суперяхты. Она тратит около пяти часов в неделю на создание контента для социальных сетей, и эта подработка, как она рассказала Make It, приносит ей $10 300 в месяц.

Гордон увлеклась яхтингом после того, как в 2007 году побывала на свадебном банкете на яхте. Она рассказала Make It, что "даже не знала, где левый борт, а где правый", но вернулась на яхту на следующий день и расспросила капитана об этой профессии все, что могла.

Теперь Гордон делится тонкостями яхтинга со зрителями в Instagram. В 2023 году она получила 124 000 долларов дохода от спонсорства, продажи сувениров, рекламы, партнерского маркетинга и публичных выступлений.

4. Сдайте свою машину в аренду

С началом летнего сезона путешествий люди часто ищут автомобили напрокат. Эндрю Эчеверрия сдает в аренду шесть своих автомобилей через приложение, и это приносит ему до 14 000 долларов в месяц.

Эчеверрия живет недалеко от международного аэропорта Бостона, что дает ему преимущество над другими людьми, зарабатывающими таким образом.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о 5 вещах, которые средний класс не сможет себе позволить уже в ближайшем будущем.

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