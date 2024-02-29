Фальшивые друзья проявляются в самых неожиданные моменты, и иногда их довольно сложно вычислить.

Люди, которые милы с вами только тогда, когда им что-то нужно, обычно обладают определенными чертами, которые могут помочь их вычислить, пишет hackspirit.com.

Конечно, некоторые друзья могут быть просто заняты, и тот факт, что они опираются на вас в трудную минуту, не означает, что они плохие. Но будьте осторожны! Фальшивые друзья проявляются в самых неожиданные моменты, и иногда их довольно сложно вычислить. Сделать это можно с помощью следующих подсказок:

они всегда говорят о своих драмах (во-первых, они могут быть невероятно эгоцентричными, поэтому вокруг них столько драмы; во-вторых, на самом деле они могут попытаться завоевать ваше сочувствие, чтобы позже манипулировать вами и заставить вас оказать им услугу; если за их горестями и проблемами обычно следует просьба о помощи, их излияния могут быть не такими искренними, как кажутся);

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они редко прислушиваются к вашим проблемам (все, что они делают, это говорят о себе; всякий раз, когда у вас проблема, о которой вы хотите поговорить, им на это наплевать);

они исчезают, когда вам нужна помощь (они никогда не будут рядом с вами в трудную минуту; на них вообще нельзя положиться, и они ни разу не "отплатили тем же", после того, как вы им не раз помогали);

они сплетничают за спиной других людей;

они делают вам слишком много комплиментов (когда кто-то одержимо хвалит вас, это может быть его попыткой манипулировать вами и заставить вас сделать то, чего он от вас хочет);

они не принимают "нет" в качестве ответа (по-настоящему добрый человек вообще не будет так себя вести, если вы скажете "нет", они это уважат).

они ходят вокруг да около (они будут намекать, чтобы заставить вас самим сделать предложение, вместо того, чтобы попросить о чем-то напрямую);

В мире много замечательных людей, но есть и те, кто без колебаний воспользуется вашей добротой. Будьте внимательны, заботьтесь о себе и помните, что всегда можно сказать "нет", каким бы "милым" ни был человек.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 10 фраз раскроют манипулятора.

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