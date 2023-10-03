Многие из нас чаще всего не обращают внимание на свои привычки. Но даже то, как мы держим ручку во время письма, может многое поведать о нашем внутреннем "я", темпераменте, поведении, положительных и отрицательных чертах личности. Какие они у вас? Пройдите этот быстрый тест и узнайте.
Как вы держите ручку - тест на скрытые черты характера
Вариант 1. Между большим, указательным и средним пальцами
Если вы держите ручку между большим, указательным и средним пальцами, то это говорит о том, что вы можете быть как аналитиком, так и эмоциональным человеком - все зависит от ситуации.
Вы также:
- чаще всего логичны и аналитичны;
- умеете критически мыслить и решать проблемы;
- вас привлекает карьера в области науки, техники или бизнеса;
- в то же время вы очень эмоциональны, способны глубоко сопереживать и сострадать;
- вас могут привлекать профессии, связанные с искусством, гуманитарными науками или социальными службами.
В целом вы цените стабильность и структуру, хотя это вовсе не значит, что вы не любите спонтанность - но в ней тоже должен быть определённый порядок. Вы часто даете мудрые советы, обладаете огромной силой воли и психической устойчивостью - это делает вас надежным и безотказным человеком. Также люди считают вас приземленным и загадочным одновременно. Иногда вы все-таки теряете самообладание и вступаете в жаркие споры, но ворчать и досаждать другим не станете.
Вариант 2. Большой палец перекрывает указательный и средний пальцы
Если вы держите ручку так, что большой палец получается сверху других, то вы - эмоциональная и интеллектуальная личность и экспрессивный человек.
Вы также:
- умеете установить тесный контакт с другими - вы тот, кто всегда поддержит и выслушает;
- часто эмоции просто переполняют вас - как результат, вы можете слишком много анализировать и обдумывать;
- иной раз вы легко поддаетесь влиянию со стороны;
- случается, что испытываете беспокойство в стрессовых ситуациях и отношениях;
- любите общество единомышленников - но не любите тех, кто держит вас в неведении.
В целом вы весьма амбициозны и стремитесь к успеху в карьере. У вас, как правило, большое воображение и много идей - и вы чаще всего воплощаете их в жизнь. Из вас получится хороший продюсер, писатель, художник, музыкант. Кроме этого, вы можете преуспеть в инновационных областях, а вот монотонную работу и рутину вы не терпите.
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