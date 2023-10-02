Этот тест на личность расскажет, что вы за женщина, или что представляет из себя ваша соседка.

Как вы завязываете волосы - в пучок или хвост? Что значит, если вы чаще носите хвост? И что значит, если для вас нет ничего лучше аккуратного пучка? Прическа может многое рассказать об индивидуальности женщины, ее стиле, уверенности в себе, а также о том, как ее воспринимают окружающие. Пройдите этот тест по картинкам и узнайте больше о себе (или о других).

Что говорит о вас ваша прическа - тест на личность

1. Пучок

Если Вы завязываете волосы в пучок, то это говорит о том, что вы - организованный человек и профессионал своего дела.

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Кроме этого, вы также:

стремитесь достигать своих целей и гордитесь своей работой;

вас знают, как надежного человека, которому можно доверять;

вы - организованный и работоспособный человек, всегда доводите дело до конца;

хорошо умеете распоряжаться своим временем;

вам нравится, когда вещи лежат на своих местах;

скорее всего, хорошо одеты и ухожены.

Ваша способность быть организованным и эффективным человеком дает вам большие преимущества как на работе, так и дома, в ведении хозяйства. Вы не боитесь засучить рукава и взяться за дело. Если вы ставите перед собой задачи, то обязательно выполняете их, а если для этого вам понадобится серьезная подготовка - вы будете работать день и ночь, но достигнете своей цели.

Однако у женщин, которые собирают волосы в пучок, есть и слабости:

иногда вы чересчур серьезны, зажаты или сложны в общении.

вам трудно расслабиться и получить удовольствие.

можете быть негибкой и невосприимчивой к переменам - порой вам трудно приспособиться к новым изменениям или выдержать конкуренцию;

иногда вы слишком сосредоточены на работе и можете пренебрегать личной жизнью.

Основные черты вашей личности: профессионал, организованна и работоспособна, умеете управлять временем и достигать поставленных целей, трудоголик, решительна, негибкая.

2. "Конский" хвост

Если вы завязываете волосы в хвост, то, скорее всего, обладаете пленительной красотой, а ваша магнетическая личность просто притягивает людей.

Кроме этого, вы также:

загадочны и людям всегда интересно знать, о чем вы думаете - и вам это нравится;

спокойны, уверены в себе и обладаете высоким интеллектом;

вы также скромны и любите, чтобы все было просто, но стильно;

часто любите размышлять и быть наедине с собой, вам нравится рисовать, читать или просто сидеть и смотреть на облака;

любите знакомиться с новыми людьми, пробовать новые вещи, исследовать новый опыт и т.д.

хороший организатор и легко можете привлечь внимание большой аудитории.

Вы также легкий и веселый человек, но это не значит, что у вас нет амбиций или вы пренебрегаете карьерой - вы умеете хорошо управлять своим временем и приоритетами и очень практичны, когда речь идет о работе. На самом деле, вы можете быть довольно требовательной женщиной с высокими ожиданиями, когда речь идет о стандартах, которые вы установили для себя в жизни.

Есть у женщин, которые собирают волосы в хвост, и некоторые слабости:

вы можете казаться слишком агрессивной и даже нахальной - это затрудняет построение отношений с более сдержанными людьми;

иногда импульсивны и принимаете необдуманные решения;

порой вам становится скучно и просто необходимы постоянные испытания, что мешает вам оставаться долго на одном месте.

Ключевые черты вашей личности: впечатляющая, магнетическая, загадочная, уверена в себе и умна, любите новые впечатления, иногда бываете слишком агрессивной или дерзкой.

Покажите этот тест на прическу знакомым - совпадает ли описание у них.

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