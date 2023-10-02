Как вы завязываете волосы - в пучок или хвост? Что значит, если вы чаще носите хвост? И что значит, если для вас нет ничего лучше аккуратного пучка? Прическа может многое рассказать об индивидуальности женщины, ее стиле, уверенности в себе, а также о том, как ее воспринимают окружающие. Пройдите этот тест по картинкам и узнайте больше о себе (или о других).
Что говорит о вас ваша прическа - тест на личность
1. Пучок
Если Вы завязываете волосы в пучок, то это говорит о том, что вы - организованный человек и профессионал своего дела.
Кроме этого, вы также:
- стремитесь достигать своих целей и гордитесь своей работой;
- вас знают, как надежного человека, которому можно доверять;
- вы - организованный и работоспособный человек, всегда доводите дело до конца;
- хорошо умеете распоряжаться своим временем;
- вам нравится, когда вещи лежат на своих местах;
- скорее всего, хорошо одеты и ухожены.
Ваша способность быть организованным и эффективным человеком дает вам большие преимущества как на работе, так и дома, в ведении хозяйства. Вы не боитесь засучить рукава и взяться за дело. Если вы ставите перед собой задачи, то обязательно выполняете их, а если для этого вам понадобится серьезная подготовка - вы будете работать день и ночь, но достигнете своей цели.
Однако у женщин, которые собирают волосы в пучок, есть и слабости:
- иногда вы чересчур серьезны, зажаты или сложны в общении.
- вам трудно расслабиться и получить удовольствие.
- можете быть негибкой и невосприимчивой к переменам - порой вам трудно приспособиться к новым изменениям или выдержать конкуренцию;
- иногда вы слишком сосредоточены на работе и можете пренебрегать личной жизнью.
Основные черты вашей личности: профессионал, организованна и работоспособна, умеете управлять временем и достигать поставленных целей, трудоголик, решительна, негибкая.
2. "Конский" хвост
Если вы завязываете волосы в хвост, то, скорее всего, обладаете пленительной красотой, а ваша магнетическая личность просто притягивает людей.
Кроме этого, вы также:
- загадочны и людям всегда интересно знать, о чем вы думаете - и вам это нравится;
- спокойны, уверены в себе и обладаете высоким интеллектом;
- вы также скромны и любите, чтобы все было просто, но стильно;
- часто любите размышлять и быть наедине с собой, вам нравится рисовать, читать или просто сидеть и смотреть на облака;
- любите знакомиться с новыми людьми, пробовать новые вещи, исследовать новый опыт и т.д.
- хороший организатор и легко можете привлечь внимание большой аудитории.
Вы также легкий и веселый человек, но это не значит, что у вас нет амбиций или вы пренебрегаете карьерой - вы умеете хорошо управлять своим временем и приоритетами и очень практичны, когда речь идет о работе. На самом деле, вы можете быть довольно требовательной женщиной с высокими ожиданиями, когда речь идет о стандартах, которые вы установили для себя в жизни.
Есть у женщин, которые собирают волосы в хвост, и некоторые слабости:
- вы можете казаться слишком агрессивной и даже нахальной - это затрудняет построение отношений с более сдержанными людьми;
- иногда импульсивны и принимаете необдуманные решения;
- порой вам становится скучно и просто необходимы постоянные испытания, что мешает вам оставаться долго на одном месте.
Ключевые черты вашей личности: впечатляющая, магнетическая, загадочная, уверена в себе и умна, любите новые впечатления, иногда бываете слишком агрессивной или дерзкой.
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