Можно легко определить характер по месяцу рождения - рассказываем, как это сделать.

Опытные нумерологи говорят, что для того чтобы познать тайны собственной личности или больше выяснить о каком-то человеке, достаточно только определить, когда он родился. В нашем случае для этого хватит только одного - узнайте прямо сейчас характер по месяцу рождения.

Кармическое значение месяца рождения - раскрываем тайны

Нумерология по дате рождения, а именно по месяцу, когда человек появился на свет - это возможность получить много полезной информации, не спрашивая об этом самого "испытуемого". Характер мужчин по месяцу рождения может немного отличаться от женского в силу природных отличий, но в целом данные будут максимально точными.

Январь

Психологи определяют, что характер по месяцу рождения для девушек, рожденных в первый месяц года, будет твердым - такой человек отличается от большинства других особой решительностью и упорством. Это, как правило, целеустремленные личности, которые точно знают, чего они хотят. Январским мужчинам проще переносить трудности достойно и добиваться поставленных целей. Люди, рожденные в январе, гордые и самоуверенные - они будут прислушиваться лишь к тем, кто выше них по статусу, или же к тем, кого уважают.

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Февраль

Характер по месяцу рождения мужчины и женщины, которые отмечают праздник в феврале, очень романтичный. Они даже немного эгоистичны, потому что уверены в своей обольстительности. С ними очень трудно - их планы, мысли и желания постоянно меняются, февральских людей невозможно прогнозировать. Однако природный магнетизм все равно заставляет окружающих тянуться к тем, кто родился в феврале. К тому же, эти личности - настоящие гении, рядом с ними можно быстро развиться и научиться новому.

Март

Личность мужчины или характер женщины по месяцу рождения, если мы говорим о третьем месяце года, можно назвать мягким. Это ранимые и добродушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Невероятно порядочные и очень преданные друзья, плохо воспринимают критику, тяжело переносят ссоры. Часто обижаются, "накручивают" себя, но это не мешает им развиваться в любимом деле - просто нужно, чтобы мартовские именинники меньше зависели от чужого мнения и больше ориентировались на свою интуицию.

Апрель

Характер по дате рождения будет очень твердым, если человек родился в апреле. Это меркантильные, рациональные и самоуверенные личности. Полное отсутствие деликатности, напористость и прямолинейность способны выбить из колеи даже самого стойкого оппонента. Но апрельские люди добры и открыты, просто они считают, что нет препятствий - есть только цели. В любви очень щедрые и искренние, поэтому апрельские партнеры - находка для каждого.

Май

Май - как месяц рождения - нумерология называет благоприятной почвой для трудоголиков. Майские личности любят и умеют работать, хорошо справляются с руководящими должностями, не привыкли отступать от намеченных планов. Их настроение довольно переменчиво, но это не значит, что личность, рожденная в мае, окажется "токсичной". Партнеров своих любят, холят и лелеют, так что, в союзе с ними комфортно.

Июнь

Характер по месяцу рождения, если речь заходит о первом месяце лета, можно назвать легким. Этим людям нравится общаться, собирать информацию, все про всех знать, и поэтому немного сплетничать. Для них важна лидерская позиция в работе и семье, поэтому свою ранимость им проще скрывать под маской равнодушия. Июньские люди обладают массой талантов и навыков, а также очень оптимистичны - благодаря природной сообразительности, их мудрость "притягивает" окружающих.

Июль

Характер мужчины по месяцу рождения, а также женщины, рожденной в июле, отличается невероятным уровнем высокомерия. Именинники середины лета любят и умеют командовать, а также отстаивать свою независимость. Вместе с неким гипер контролем над близкими людьми, они очень отзывчивы и добры - никогда не откажут в помощи. Умеют хранить секреты, быть хорошими друзьями, и совершенно не могут оставаться "в тени", поэтому часто "плачутся в жилетку" родным из-за неоправдавшихся ожиданий.

Август

Нумерология людей, рожденных в августе, гласит, что это очень страстные и эмоциональные натуры с отличным чувством юмора. Очень энергичны и щедры - считают, что жить нужно красиво и "на широкую ногу", что часто становится причиной кредитов и долгов. Из любых неприятностей выходят достойно, быстро забывают обиды, считаются отличными собеседниками и друзьями. Августовский именинник - это человек-праздник, который никого не оставит равнодушным.

Сентябрь

Характер человека по месяцу рождения, если он родился в начале осени - это смесь предпринимательской жилки и рационализма. Сентябрьские люди умеют зарабатывать деньги, часто накапливают внушительный капитал. В жизни им помогает обаяние и умение вызывать доверие. В жизни проявляют рационализм, собранность, практичность и сдержанность - руководствоваться эмоциями не считают полезным. Ко всем делам подходят со стороны разума.

Октябрь

Нумерология по дате рождения скажет любому человеку, который родился в октябре, что он - талант и гений. Это очень творческие и чувствительные люди, если не реализовывают эти направления, то чувствуют себя опустошенными. Нерешительны и не очень уверены в себе, поэтому упускают привлекательные шансы в жизни. У них, как правило, много друзей из-за неконфликтности, а также довольно насыщенная жизнь - октябрьский именинник всегда находится в поиске драйва, рутину ненавидит.

Ноябрь

Кармическое значение месяца рождения, если это последний месяц осени - невероятный магнетизм. Тот, кто родился в ноябре, обладает очень сильной волей, характером, интеллектом и харизмой. Это загадочная личность, которая редко показывает свои истинные чувства. Любят много работать, чтобы потом красиво жить, к тому же, считаются самыми страстными любовниками. Чаще - интроверты, причем, довольно жесткие, но умеют "сглаживать углы".

Декабрь

Характер женщины по месяцу рождения или мужчины, который отмечает свой личный праздник в конце года - удачное сочетание мудрости и уверенности в себе. Они от природы умнее многих других людей, а также прямо отвергают любые авторитеты и не ориентируются ни на кого, кроме себя. Здравое мышление, рассудительность и невероятный интеллект - вот их отличительные черты.

Также обладают высоким уровнем великодушия и доброты. Любят похвалу, всегда добиваются своего, но не желают быть в центре внимания. Излишняя самоуверенность и отсутствие уступок, а также максимализм и идеализм приводят к болезненным урокам.

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