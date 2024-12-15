Этот лайфхак позволяет сложить все необходимые вещи в чемодан без особых усилий.

Упаковка большого количества вещей в чемодан может оказаться довольно затруднительным и длительным процессом. Многие люди, если у них не получается сложить все вещи перед поездкой, оставляют некоторые из них дома, но есть и другой выход.

Один эффективный лайфхак позволяет забыть об этой проблеме, сообщает Express.

Блогер Элин Лоури опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором показала, как она пакует свои вещи в чемодан. Она отметила, что этот метод позволяет сложить как можно больше вещей всего за несколько минут.

Видео дня

Лайфхак заключается в том, чтобы паковать свои вещи в чемодан вертикально. Так можно оптимизировать внутреннее пространство, что особенно важно в тех случаях, когда нужно взять с собой пальто и ботинки.

Под роликом собралось большое количество комментариев. Некоторые пользователи заявили, что точно так же пакуют свои вещи.

На этот метод упаковки вещей обратили внимание и эксперты по путешествиям из Club Med. По их словам, вертикальное размещение вещей действительно эффективно.

Другие советы туристам

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