Советы блогера вызвали ажиотаж в сети.

Блогер Лорен поделилась с подписчиками простыми, но действенными советами, которые помогут сделать вашу подготовку к путешествию более эффективной.

В своем аккаунте в TikTok женщина опубликовала видео с профессиональными лайфхаками по упаковке вещей для путешествий. По ее словам, она узнала эти секреты от стюардессы. Ролик уже набрал более 72 тысяч лайков и почти 500 комментариев.

Чтобы защитить дезодорант или любое другое жидкое средство от протекания, стоит отрезать от воздушного шарика резинку, а затем накрыть бутылочку широкой частью шарика. Женщина советует паковать обувь не в сам чемодан, а под подкладку со змейкой. Также она показала, что вещи можно сразу складывать в чемоданчик, который стоит вертикально. Чтобы довезти большую стеклянную бутылку в целостности, Лорен советует "обернуть" ее с двух сторон в обычные памперсы. Липучки помогут надежно зафиксировать их на бутылке. Если вы спрячете в чемодане AirTag (устройство отслеживания от Apple), то сможете всегда знать, где он находится прямо сейчас.

Другие советы туристам

Ранее американский блогер раскрыла правила, которые помогут собрать в ручную кладь вещи, которых должно хватить в двухнедельной поездке.

Видео дня

А эксперт по путешествиям рассказала о "секрете", который помогает ей никогда не терять своих детей в толпе во время путешествий.

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