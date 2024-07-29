Каждый грамм старит наши клетки.

Общеизвестно, что чрезмерное количество сахара вредно для нас. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) говорят, что даже когда мы питаемся здорово, каждый грамм добавленного сахара старит наши клетки, пишет New York Post.

Отмечается, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует ограничить добавление сахара до 50 граммов в день. При этом там отмечают, что сахар бывает во многих формах - так, плитка молочного шоколада содержит около 25 граммов, а газированная вода весом 12 унций (около 0,35 л) - примерно 39 граммов.

В исследовании UCSF, результаты которого публикует JAMA Network Open, 342 женщины из Северной Калифорнии потребляли в среднем 61,5 грамма добавленного сахара. Участникам было преимущественно около 40 лет. Авторов исследования больше интересовал их биологический возраст, то есть возраст наших клеток и тканей. На это число влияют генетика и привычки образа жизни, такие как диета и физические упражнения - оно может быть выше или ниже нашего хронологического возраста.

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Исследователи связали здоровое питание - особенно средиземноморскую диету, которая делает акцент на овощах, фруктах, цельном зерне, здоровых жирах, орехах и семенах - с более низким биологическим возрастом. При этом добавление сахара ускоряет биологическое старение, даже если сахар был частью здоровой диеты.

"Мы знали, что высокий уровень добавленного сахара связан с ухудшением метаболического здоровья и ранними заболеваниями, вероятно, больше, чем любой другой диетический фактор. Теперь мы знаем, что ускоренное старение лежит в основе этой связи, и это, вероятно, один из многих способов того, как чрезмерное потребление сахара ограничивает здоровое долголетие", - сказала соавтор исследования Элисса Эпель, профессор Кафедры психиатрии и поведенческих наук UCSF.

Исследователи подчеркивают, что исключение 10 граммов добавленного сахара из ежедневного рациона может уменьшить ваш биологический возраст на 2,4 месяца. В то же время высокий уровень сахара в крови может повредить клетки, что приведет к хроническому воспалению, которое связывают с заболеваниями сердца, диабетом, заболеваниями печени и раком. также сахар способствует ожирению - широко распространенной болезни в США - а также кариесу.

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