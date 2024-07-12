По словам эксперта, мало людей знают, кем они являются на самом деле.

Проблемы с психическим здоровьем существовали всегда, однако многие из них не были заметными из-за постоянной "занятости". Только когда люди остались в изоляции, к примеру, во время пандемии коронавируса, некоторые поняли, что им не только не хватает любви, но они могут даже иметь чувство ненависти к себе, пишет Psychology Today.

Врач-реаниматолог Науман Наим рассказал, что лечил многих пациентов, которые страдали от тяжелой депрессии и пытались покончить с собой, но, к счастью, в большинстве случаев неудачно.

Кроме того, он занимался многими пациентами, которые были зависимыми от различных веществ и имели передозировки, что приводило их к госпитализации.

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"После общения со многими такими пациентами, общим знаменателем для них было то, что они не имели сострадания к себе. Эта ненависть к себе, как я обнаружил, лежала в основе их депрессии и часто была настолько болезненной, что приводила к зависимости. Возникает вопрос: почему люди так ненавидят себя? Я утверждаю, что это связано с фальшивой идентичностью", - отмечает врач.

По его словам, лишь небольшое количество людей по-настоящему знает, кем они являются, ведь мало кому везет сформировать свою уникальную идентичность вне общественных влияний, среди которых родители, родные или группа сверстников. Также на уникальность человека влияют система образования, общественные ожидания, влияние правительства, социальные сети, СМИ, маркетинг, реклама и массовая культура. Когда на нас это все влияет, мы часто следуем чужим планам вместо того, чтобы идти по зову своего сердца.

"Если так будет продолжаться достаточно долго, мы можем стать настолько зависимыми от окружающего мира, что никогда не будем стремиться узнать, кем мы являемся на самом деле, и что действительно нами движет и вдохновляет. Когда мы теряем связь с собственной идентичностью и начинаем отождествлять себя с ожиданиями мира от нас, мы живем не в соответствии с нашей истинной природой. Я считаю, что именно тогда появляется ненависть к себе и недостаток сострадания к себе", - добавляет Науман Наим.

Врач считает, чтобы побороть это, стоит начать с некоторых первых шагов, а именно: вырвать короткие моменты из своей обычной рутины и отстраниться от внешних воздействий мира. В частности это может быть медитация или прогулка на природе.

"Начав это путешествие внутрь себя, мы обнаружим, что мы никогда не были на самом деле сломленными и что наша истинная природа намного больше, чем мы себе представляли. Это не фальшивая идентичность, которую вам навязало общество, стремящееся выполнить чужие для вас планы, а чистое сознание. Это открытие нашей истинной природы является началом любви к себе и концом ненависти к себе. Как только мы сможем сделать этот первый шаг к самопознанию и воспитанию сострадания к себе, оно начнет расти и расцветать, как цветок, и откроет нам, кем мы являемся на самом деле", - заверил реаниматолог.

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