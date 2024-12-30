Очистка чайника от накипи очень важна, но бывает трудно понять, как это сделать.

Накипь, также известная как карбонат кальция, представляет собой белый меловой материал, который накапливается в приборах, в том числе в чайниках. Она образуется в районах с жесткой водой, и со временем накипь в чайнике может снизить его эффективность.

Издание Express пишет, что необходимо регулярно чистить и обслуживать прибор, чтобы улучшить его работу и продлить срок службы.

По словам экспертов UK Cleaning Supplies, существуют различные методы очистки чайников. В их числе - использование натуральных средств, таких как уксус, лимонный сок, пищевая сода или лимонная кислота.

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Белый уксус

Чтобы использовать белый уксус для удаления накипи, просто наполните чайник наполовину водой и белым уксусом в равном соотношении 1:1. Доведите раствор до кипения и оставьте его кипеть в чайнике на 15-20 минут.

Когда чайник остынет, вылейте раствор и тщательно промойте чистой водой, чтобы удалить остатки средства. Очистив внутреннюю поверхность чайника, наполните его чистой водой и прокипятите один или два раза, чтобы избавиться от стойкого запаха уксуса.

Лимонный сок и пищевая сода

"Сделайте пасту в миске, смешав лимонный сок и пищевую соду. Убедитесь, что смесь достаточно густая, чтобы быстро распределиться, и достаточно гладкая. Нанесите пасту непосредственно на накипь внутри чайника с помощью мягкой щетки и губки или ткани, чтобы равномерно распределить пасту. Оставьте смесь лимонного сока и пищевой соды на накипи на 20 минут, чтобы она успела разрушить минеральные отложения", - указали эксперты.

Подождав, пока паста подействует, почистите прибор мягкой щеткой, чтобы аккуратно удалить накипь, а затем тщательно промойте его.

Лимонная кислота и вода

Возьмите лимонную кислоту, воду, мерный стакан и мягкую щетку.

Сначала налейте воду в чайник. Затем отмерьте одну-две столовые ложки лимонной кислоты, добавьте ее в чайник и аккуратно перемешайте.

Вскипятите чайник и дайте ему настояться в течение 15-20 минут. Когда чайник остынет, мягкой щеткой аккуратно почистите его внутреннюю поверхность, после чего ополосните чайник несколько раз.

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