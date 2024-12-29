Люди часто не задумываются над вопросом кипячения воды, однако от этого многое зависит.

Миллионы людей по всему миру любят такие горячие напитки, как кофе или чай. Для этого у каждого дома под рукой есть электрочайник, или тот, что создан для нагрева воды на плите. В повседневной жизни этому процессу мы не уделяем много времени — достаточно нажать на кнопку или же включить газ/электронагрев. Однако об одном моменте должен знать каждый — о том, почему нельзя кипятить воду дважды.

Что известно о воде из-под крана

Всегда стоит помнить, что водопроводная вода — не всегда идеальная жидкость. В ней содержится ряд примесей — это касается и хлора, который, как многие знают, используется для обеззараживания воды, и магния с солями кальция, "присутствие" которых мы можем видеть на внутренних стенках чайника. Ведь именно они являются накипью, появляющейся при кипячении.

Кроме того, в малых дозах можно обнаружить в воде ряд тяжелых металлов, включая цинк, свинец и стронций. Поэтому и стоит задаться парой вопросов, можно ли кипятить воду несколько раз и нанесет ли это вред организму.

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Так как, во-первых, при кипячении образуется "тяжелая вода" (оксид дейтерия), которая содержит дейтерий и тритий — он же тяжелый водород (D и H). Хотя стоит учесть, что его доля минимальная и не способная нанести какой-либо вред организму.

Во-вторых, при кипячении воды концентрируются минеральные соли. Однако жидкость доходит до такой температуры, что вскоре начинает испаряться, тогда как соли остаются и концентрируются — это естественный химический процесс. Мы визуально можем это увидеть, так как соли выпадают в осадок и формируется накипь. Именно поэтому необходимо периодически чистить чайник, даже несмотря на то, что эти фрагменты безопасны для организма.

В-третьих, органические соединения в воде, при кипячении, взаимодействуют с "активным хлором". В результате чего образуются ядовитые вещества.

Можно ли кипятить воду повторно?

Если мы одну и ту же воду будем кипятить в течение двух, трех и более раз — мы таким образом уменьшим ее пользу (количество полезных соединений), что непосредственно повлияет на ее свойства. Хоть вода и продолжает в таком случае насыщать тело необходимой влагой, в ней ничего полезного не остается. Из-за этого рекомендуется обязательно периодически чистить чайник от накипи и, конечно же, кипятить воду всего один раз перед использованием.

Сколько нужно кипятить воду?

Это один из важнейших вопросов. Ведь от этого зависит безопасность этой жидкости. Вопрос того, сколько кипятить воду, нужно ставить исключительно из уверенности в качестве исходной жидкости. Кипячение — простой метод обеззараживания. Воду нужно кипятить не менее пяти минут, иногда оптимальным временем будет 20 минут.

Однако, к примеру, вирус гепатита B выдерживает до получаса, а споры возбудителя ботулизма погибают только спустя 360 минут кипячения (6 часов).

Другие удивительные факты о воде

Ранее УНИАН сообщал, что за последние десять лет на Земле значительно сократилось количество пресной воды, что впоследствии может привести к появлению различных глобальных проблем. Это касается и роста нищеты в некоторых регионах, и роста заболеваний (из-за использования загрязненных источников жидкости), и голода.

Кроме того, одна женщина рассказала о своем эксперименте, когда она пила 11 стаканов воды в день. Это рекомендуемое количество жидкости, необходимое для нормального функционирования организма. Однако никаких "серьезных изменений" эта женщина не заметила.

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