После зимы курту нужно правильно постирать, чтобы с наступлением следующего сезона холодов она была как новая.

После зимнего сезона пуховик нужно обновить, что с наступлением следующих холодов он был в надлежащем виде. Независимо от того, чем наполнена ваша куртка - натуральным пухом или синтетическим утеплителем, - правильная стирка поможет вернуть ей первоначальный вид. Эксперты портала MarthaStewart заверили, что стирка пуховика - не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Издание пошагово рассказало, как стирать именно пуховую куртку: вывести все пятна, высушить, сохранить мягкость и теплоизоляцию изделия.

Подготовка к стирке

Перед стиркой важно четко определить тип утеплителя в вашем пуховике и ознакомиться с рекомендациями производителя, размещенными на этикетке одежды. От того, чем наполнена ваша куртка - пухом или синтетическим материалом, - зависит способ стирки.

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Как постирать и высушить куртку, наполненную натуральным пухом

Несмотря на распространенное мнение, натуральный пух не настолько деликатный, как кажется.

"Пух очень прочный и легко поддается уходу с помощью регулярной домашней стирки", - говорит эксперт по перьям и пуху Нил Фармер.

Однако, по его словам, пуховики нельзя стирать с отбеливателем или смягчителем ткани.

Как постирать пуховик в машинке

Многие пуховые куртки можно стирать в стиральной машинке, соблюдая при этом следующие правила:

1. Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой.

2. Выберите деликатный режим стирки в холодной воде.

3. Добавьте мягкое моющее средство, которое подходит для пуха.

4. Включите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

Как постирать пуховик вручную

Ручная стирка пуховика деликатнее очищает изделие, однако этот способ займет больше времени. Вот о каких правилах следует помнить:

1. Наберите в ванну или большую емкость холодной или едва теплой воды.

2. Добавьте специальное моющее средство для пуха.

3. Полностью погрузите куртку в воду и аккуратно мешайте руками.

4. Оставьте изделие замоченным на 30 минут.

5. Не выкручивайте и не скручивайте - это может повредить пух.

6. Сполосните куртку в чистой воде, осторожно прижимая ее, пока не исчезнет пена.

7. Удалите лишнюю влагу, прижимая куртку к бокам ванны, но не выкручивая.

Как высушить пуховик

Сушить пуховик на воздухе не рекомендуется, предупредил Фармер. По его словам, пух может слипнуться, и в нем образуется плесень, если одежда будет сохнуть слишком долго. Главные правила:

1. Положите куртку на большое полотенце и слегка сожмите, чтобы вытекла лишняя вода.

2. Сушите в сушильной машине при низкой температуре.

3. Добавьте чистые теннисные мячики или специальные шарики для сушки - они помогут равномерно распределить пух.

4. Периодически взбивайте куртку руками, чтобы пух не собирался в комки.

5. Убедитесь, что куртка полностью высохла перед тем как положить ее на хранение.

Как постирать и высушить куртку с синтетическим утеплителем

Куртки с синтетическим наполнителем проще стирать и сушить, чем пуховики, утверждает эксперт по уборке Стефани Филлипс.

Как постирать куртку с синтетическим утеплителем в машинке

1. Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой.

2. Выберите деликатный режим стирки в холодной воде.

3. Добавьте мягкое моющее средство, избегайте использования кондиционеров и отбеливателей.

4. Проведите дополнительное полоскание.

5. Сушите в сушильной машине на низком нагреве с теннисными мячиками или мячиками для сушки, чтобы наполнитель распределялся равномерно. Периодически проверяйте, чтобы обеспечить равномерное высыхание и предотвратить пересушивание.

Как постирать куртку с синтетическим утеплителем вручную

Вы можете использовать ту же технику, что и для пуховых курток. Но, в отличие от пуха, синтетический утеплитель можно сушить естественным способом.

1. Положите куртку на полотенце на ровной поверхности.

2. Периодически переворачивайте и взбивайте, чтобы избежать слипания утеплителя.

3. Убедитесь, что куртка полностью высохла перед тем как положить ее на хранение.

Как вывести пятна на куртке

Если нужно избавиться от небольших пятен, можно обойтись без полной стирки.

1. Смешайте мягкое моющее средство с водой.

2. Осторожно протирайте пятна мягкой тряпкой или губкой.

3. Протрите чистой влажной тканью.

4. Дайте куртке полностью высохнуть на воздухе.

Ранее УНИАН рассказывал, как постирать белые вещи от желтых пятен. Известно, что белая одежда легко желтеет от пота, поэтому эти пятна трудно постирать, если не использовать соответствующее средство. Обычно в таких случаях люди используют отбеливатель, однако при слишком частом использовании он может разрушить волокна ткани.

Эксперт по текстилю отметил, что лучшим способом вывести пятна и восстановить одежду - использование лимонного сока. По его словам, лимонная кислота может забирать такие пятна, как пот, и очищать грязное белье.

Также лимонной сок имеет природные антибактериальные свойства, которые могут забрать неприятные запахи с одежды.

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