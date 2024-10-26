По словам эксперта, свекла является универсальным продуктом для приготовления различных блюд.

Свекла считается полезным продуктом, который имеет много различных питательных веществ. Но как и с другими продуктами, возникает вопрос, как правильно хранить свеклу, чтобы она как можно дольше оставалась свежей, пишет Southern Living.

"Оптимальное место для хранения свеклы - это овощной контейнер в вашем холодильнике, с удаленной ботвой", - отмечает шеф-повар из Северной Каролины Джерри Лануцца.

По его словам, в таком виде свекла может храниться до 10 дней.

Видео дня

"Однако, как и большинство других продуктов, вы должны покупать только то, что собираетесь использовать в течение разумного периода времени", - подчеркивает Лануцца.

Что можно приготовить из свеклы?

Шеф-повар рассказал, что свекла является очень универсальной и питательной. Ее можно жарить, варить или есть сырой. Также из свеклы можно выжимать сок и использовать ее в приготовлении напитков или заправок.

"Существует много разновидностей свеклы, но с теми, которые чаще всего встречаются в продуктовых магазинах, можно обращаться одинаково, независимо от цвета или сорта", - объяснил Лануцца.

Он добавил, что красный цвет свеклы не расщепляется в человеческом организме, поэтому после ее употребления можно заметить продукты жизнедеятельности, которые окрашены в красный цвет.

Можно ли замораживать свеклу?

По словам шеф-повара, свеклу можно заморозить, чтобы сохранить ее на долгое время, однако для начала ее стоит отварить в течение 20-30 минут.

"В зависимости от размера, обдайте ее ледяной водой, почистите, а затем нарежьте ломтиками или кубиками. Затем положите их в пакеты для замораживания в морозильную камеру", - рекомендует эксперт.

По его словам, в морозильной камере свекла может храниться в течение 10 месяцев.

Нужно ли мыть свеклу после покупки в магазине?

Лануцца советует не мыть свеклу перед хранением, ведь вода может занести в овощ бактерии, из-за которых он быстро испортится в холодильнике. Вместо этого обрежьте свеклу, перед тем, как положить ее на хранение и помойте перед тем, как планируете использовать ее в блюдах.

Другие советы по хранению продуктов

Ранее эксперт по садоводству Дрю Суэйнстон рассказал, где лучше хранить тыкву в домашних условиях. Эксперт отметил, что ее нельзя хранить в холодильнике, ведь там слишком влажно и холодно.

Также стало известно, как хранить яблоки свежими в течение многих месяцев. Эксперты советуют хранить целые и неповрежденные яблоки в прохладном сухом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: