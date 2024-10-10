Разбираемся, можно ли сажать свеклу под зиму и как это делать, чтобы получить ранний урожай.

Не все огородники делают посев свеклы под зиму, меж тем такая практика позволяет получить более ранний урожай. Рассказываем, в чем ее преимущества, какие могут быть риски, как и когда сажать свеклу в открытый грунт.

Подзимний посев свеклы - плюсы и минусы

Точно так же, как лук, чеснок и морковь, под зиму можно посеять и свеклу. Это метод менее распространен у огородников, но при правильном подходе можно получить урожай на 2-3 недели раньше, чем если бы посеяли свеклу весной. К плюсам также можно отнести:

более здоровый и обильный урожай - всходы лучше переносят похолодание весной;

экономия времени весной;

можно использовать оставшиеся семена, срок годности которых истекает.

Но при этом есть также и риски, например, ранние всходы могут погибнуть в случае холодной весны или затоплении участка, но некоторые риски можно постараться исключить - рассказываем, как.

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Посев свеклы под зиму - сорта

Иногда огородники, посеяв свеклу под зиму, жалуются, что она начала стрелковаться. Это происходит потому, что был неправильно выбран сорт. Не все сорта свеклы подходят для того, чтобы сеять их на зиму. Для осеннего посева следует брать холодостойкие, специально выведенные сорта. Они раннеспелые и не стрелкуются.

Когда сажать свеклу в 2024 году

Что касается того, когда можно сажать свеклу в открытый грунт осенью, то здесь нужно придерживаться правила: "Чем позже - тем лучше".

Следить нужно не за календарем, а за погодой за окном, учитывая, что осень может быть теплее, чем обычно или, наоборот, с резким похолоданием.

Свеклу под зиму сеют при температуре воздуха до -5°C, не ниже. Ели высадить слишком рано, то есть риск что при первой же оттепели они взойдут (при t 4-5°C), а мороз следом их погубит.

Где и как сажать свеклу под зиму

Выбор участка - еще один важный момент: на нем не должна застаиваться вода и скапливаться снег, место должно быть хорошо освещенное и продуваемой.

Для посева грядки готовят заранее:

их нужно перекопать;

внести по ½ ведра компоста (перегноя) и 1 стакан золы на каждый метр квадратный;

сделать борозды на расстоянии 25 см и глубиной 3-4 см и накрыть пленкой - до посева.

Семена свеклы не обеззараживают и не проращивают, но их нужно перебрать и выбрать самые большие.

Сеют свеклу на расстоянии 5-8 см каждое семечко, засыпают землей и утрамбовывают. Поливать не нужно(!)

Сверху посевы советуют прикрыть мульчей, например, соломой, опавшими листьями или лапником. Эту мульчу снимают уже веной, после того, как почва оттает. После этого опытные огородники советуют натянуть над грядкой пленку на дугах - это убережет всходы, если вдруг будет понижение температуры и длительное похолодание.

Ранее мы рассказывали, когда сажать чеснок на зиму в 2024 году - по приметам и лунному календарю.

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