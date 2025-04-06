Вам понадобится один секретный ингредиент.

Запеченный картофель – идеальный гарнир на ужин или даже вкусное самостоятельное блюдо. Но для идеального вкуса он должен быть очень хрустящим снаружи, при этом оставаясь пушистым и легким внутри. Как пишет Express, чтобы добиться такого идеального блюда, шеф-повар Молли Адамс рекомендует добавлять один секретный ингредиент, который наверняка есть у вас на кухне - кукурузный крахмал. Она рассказала, что придумала этот способ, прочитав этикетку на пакете замороженного картофеля фри.

"Я поняла, что он покрыт смесью крахмала, который помогают картофелю стать хрустящими. Поэтому я решила попробовать этот метод с запеченным картофелем. И оказалось, что обмазывание картофеля кукурузным крахмалом - это секрет суперхрустящего жареного картофеля!", - поделилась она.

Метод Молли

Шеф повар рассказала, что после отваривания картофеля в кастрюле с подсоленной водой ему нужно дать обсохнуть на пару в дуршлаге, установленном на кухонном столе, или в морозильной камере, если у вас нет времени.

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Когда картофель становится сухим на ощупь, его нужно посыпать солью, черным перцем, сушеными травами и специями, а также кукурузным крахмалом. Молли советует использовать примерно столовую ложку на полкилограмма картофеля.

"Я хорошо перемешиваю картофель, чтобы убедиться, что все равномерно покрыто, затем выкладываю его на хорошо смазанный маслом противень и снова перемешиваю, чтобы картофель полностью покрылся маслом. Затем картофель отправляется в разогретую до 220°С духовку на 20-25 минут", - рассказывает она.

В результате картофель получается невероятно хрустящим снаружи, легким и пушистым внутри и хорошо держит форму.

Такой результат получается из-за того, что кукурузный крахмал помогает предотвратить развитие глютена и впитывает влагу из картофеля, что придает ему более хрустящую корочку. При этом он содержит большее количество амилозы, чем мука или картофельный крахмал, что делает его идеальным выбором для приготовления хрустящего жареного картофеля.

Ранее УНИАН также делился рецептом запечённого картофеля по-гречески.

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