Этот рецепт понравится абсолютно каждому. Вы будете хотеть готовить его снова и снова.

Запеченный картофель - это вариант, который устраивает абсолютно каждого. Но иногда встает самый обыкновенный вопрос — как его приготовить. Есть один фирменный рецепт греческого запечённого картофеля, который не подводит никогда.

Этот классический греческий рецепт придаёт картофелю изысканный вкус благодаря лимону и орегано, а также кремовость и аромат, пишет Business Insider.

Вам понадобятся: 3-4 крупных картофелины (примерно 15-18 см в длину), 1 лимон, 4 столовые ложки сливочного масла (половина упаковки), 1 столовая ложка сушёного орегано, ½ столовой ложки соли, а также свежемолотый чёрный перец.

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Перед запеканием картофель необходимо подготовить:

Очистите его и тщательно промойте.

Нарежьте вдоль пополам.

Обрежьте округлые кончики каждой половинки.

Разрежьте каждую половинку ещё раз вдоль.

Нарежьте поперёк, чтобы получились кусочки размером примерно 2 см.

Переложите нарезанный картофель в жаропрочную форму.

Теперь необходимо влить в форму ½ стакана воды, чтобы картофель не прилипал. По совету автора этого рецепта, можно заменить воду куриным бульоном для более насыщенного вкуса.

Далее выжать сок одного лимона и полить им картофель (любители цитрусовых могут выдавить больше сока). Теперь посыпьте картофель солью, перцем и орегано, затем равномерно разложите кусочки масла сверху.

Остается только разогреть духовку до 180°C (360°F). Запекайте картофель в режиме конвекции около 1,5 часов. Если запекаете в обычном режиме, процесс займёт примерно 2 часа 15 минут.

При запекании на конвекционном режиме переверните картофель спустя час, чтобы он не подгорел. В обычном режиме переворачивать не нужно.

Самое главное — каждые 30 минут проверяйте картофель – если он выглядит сухим, добавьте немного воды.

Ранее УНИАН сообщал, как можно запечь картофель без духовки всего за 10 минут.

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