Чтобы паста всегда была идеальной, достаточно придерживаться определенных правил при приготовлении.

Макароны - это легкое в приготовлении блюдо, поэтому неудивительно, что их часто готовят на обед или ужин. Несмотря на свою распространенность, многие люди варят макароны с ошибками, из-за чего они слипаются.

Как пишет real simple, чтобы паста всегда была идеальной, не надо иметь каких-то особых навыков. Достаточно придерживаться определенных советов при приготовлении.

В частности, всегда используйте большую кастрюлю и много воды. На полкилограмма макарон вам понадобится четыре литра воды. Если вы используете слишком мало воды и слишком мало места, у лапши не будет места, чтобы отделиться друг от друга для правильного приготовления, а жидкость станет слишком крахмалистой, что приведет к образованию комков.

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Всегда ждите, чтобы вода начала сильно кипеть. Это ускорит их приготовление и улучшит качество - чем дольше макароны будут впитывать воду, тем больше будут превращать в кашу.

Щедро посолите воду для пасты. Это может помочь предотвратить образование крахмала в макаронах, уменьшая риск прилипания макарон. На каждый литр воды надо добавлять 1 столовую ложку соли.

При приготовлении надо часто помешивать макароны. Это помогает лапше двигаться и разрушает липкие пятна, прежде чем они станут комками. Часто перемешивать надо в первые две минуты приготовления. Потом это надо будет сделать еще один-два раза. Также ни в коем случае не добавляйте сливочное или растительное масло, хотя это и часто советуют делать.

Готовьте макароны столько времени, сколько указано на упаковке. Лучший способ проверить готовность макарон – откусить лапшу. Кроме того, не оставляйте их надолго в дуршлаге в ожидании соуса.

Также лучше не промывать макароны. Хотя это может удалить крахмал, который делает их липкими, это также охлаждает макароны и затрудняет прилипание к ним соуса.

Рецепты с макаронами

Недавно известный шеф-повар Джейми Оливер поделился быстрым рецептом вкусн сытной пасты карбонара. Разработанный им вариант этих спагетти можно приготовить всего за 15 минут и не требует большого количества ингредиентов.

Он также рассказывал, как приготовить вкусный соус для макарон.

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