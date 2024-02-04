Своими секретами приготовления макаронных изделий поделился шеф-повар Фред Тисс.

Нет ничего вкуснее полной тарелки с пастой и вашим любимым соусом. Есть много простых рецептов макаронных изделий, которые можно попробовать, и все они начинаются с приготовления пасты. Довольно просто: вскипятите подсоленную воду, добавьте макароны, слейте воду на дуршлаг в раковину и промойте их водой, чтобы остановить приготовление, В результате чего вы получите идеально приготовленную лапшу. Но подождите - стоит ли промывать макароны? Ответ на этот вопрос изданию Southern Living дал всемирно известный шеф-повар Фред Тисс.

По его словам, промывать макароны или лапшу не нужно не только если вы собираетесь добавлять к ним соус, но и почти во всех других случаях. Кулинар утверждает, что промывание также удаляет крахмальную воду после процеживания лапши, что способствует прилипанию к ней соуса.

"Когда я готовлю блюдо из макарон, например спагетти, я готовлю их в одной кастрюле с подсоленной водой, а затем готовлю соус в отдельной сковороде. Непосредственно перед тем, как слить спагетти,... оставлю немного подсоленной воды для блюда. Когда спагетти сливаются, я смешиваю их с соусом, добавляю немного воды, чтобы оставить крахмал, который есть на внешней стороне спагетти, и немного подсоленной воды, чтобы связать соус и ингредиенты с макаронами", - рассказал Тисс.

При этом он говорит, что всегда есть исключения из правил, и промывка макарон не является исключением. Есть две ситуации, когда он рекомендует промыть лапшу.

"Что касается яичной лапши, которую вы добавите в суп позже, то да, вы должны промыть ее в холодной воде, а затем хранить накрытой в холодильнике до тех пор, пока она не понадобится. Если вы хотите подавать суп, например куриный суп, просто нагрейте порции супа и добавьте предварительно приготовленную лапшу, доведя суп до кипения", - рекомендует шеф-повар.

Другой сценарий, при котором макароны стоит промывать, касается безопасности пищевых продуктов.

"Если вы готовите салат из макарон с майонезом, промывание и полное охлаждение макарон поможет вам сохранить безопасную температуру блюда", — говорит Тисс.

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