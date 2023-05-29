Множество пользователей сети поддержали девушку и восхитились ее хитрой местью.

Девушка отомстила своему бойфренду-изменщику, заставив его думать, что они собираются в роскошную поездку в Дубай на его 21-й день рождения.

Как сообщает Daily Mail, обманутая девушка обратилась к Стеф — владелице компании Foilux, создающей подарочные сертификаты в виде билетов на самолет.

Для девушки, которую предал возлюбленный, Стеф изготовила уникальный сертификат - с надписью об измене. Она рассказала, что 21-летний Диллан подумает, что его любимая девушка берет его с собой в Дубай. "Но это не Дубай, а прощай!" - пошутила владелица малого бизнеса.

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Утром в день рождения девушка вручила неверному бойфренду сертификат. Он очень обрадовался, но когда стер защитный слой, увидел под ним надпись: "Я знаю, что ты мне изменяешь, ублюдок".

Стеф сочла идею своей клиентки гениальной, ведь та застала бойфренда-изменщика врасплох. "Большое спасибо этой храброй девушке за то, что она ушла от этой токсичности и организовала этот план", - пишут в сети в комментариях под рассказанной Стеф историей.

Как девушка случайно раскрыла измену парня

Пользователь TikTok Кайла Гарднер поймала своего партнера на измене. Разоблачить неверного любимого она смогла с помощью трансляции с камеры видеонаблюдения на круизном лайнере.

Девушка была удивлена, когда увидела во время трансляции своего бойфренда, флиртовавшего с другой девушкой на борту лайнера.

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