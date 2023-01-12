Он поклялся, что будет публично позорить женщин, которые, находясь в серьезных отношениях, флиртуют с ним в сети.

Одинокий мужчина из Австралии Джей Ингрэм нашел свое призвание, разоблачая женщин, изменяющих своих партнерам. Он фотошопит себя к фотографиям пар, в которых супруга проявляет неверность.

Как пишет New York Post, 33-летний Джей недавно стал холостяком после завершения отношений, длившихся целых 12 лет. Он признался, что был шокирован тем, что несколько женщин, которые позволяли себе флирт в соцсетях, уже состояли в серьезных отношениях.

Он поклялся, что будет публично позорить женщин, которые, находясь в серьезных отношениях, флиртуют с ним в сети. А делать он будет с помощью фотошопа, дорисовывая свои фото к парным фотографиям готовых к измене представительниц прекрасного пола.

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В сети Ингрэма раскритиковали за такие выходки, а он считает, что выполняет свою миссию по разоблачению "занятых" женщин, флиртующих с ним.

"Знаете, что я понял во время рождественских каникул? Когда многие из вас, женщины, публиковали "истории" с вашими мужчинами под рождественской елкой в одинаковых пижамах и со всей атрибутикой, вы фактически "находились" в моих переписках в течение нескольких месяцев", — говорит Джей. Он добавил, что речь идет не об одной и не о двух женщинах.

И вот что Ингрэм сделал дальше: в своих "историях" в Instagram он прифотошопил себя к снимкам нескольких пар. На одном фото Джей сидит на краю обрыва с парой, кадр подписан "Мы в отпуске". На второй фотографии он кладет руки на живот женщины, а ее партнер находится с другой стороны.

Многие пользователи сети сочли такие выходки Ингрэма странными и посоветовали ему заняться поисками партнерши, а не разоблачениями чужих неверных жен.

Курьезные истории с изменами

Ранее две американки - инженер Кристен Бишоп и менеджер по продажам Софи Миллер - узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они эффектно отомстили ему за обман. Девушки бросили общего возлюбленного в аэропорту Стамбула, а сами провели вместе отпуск в Турции.

А мужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитаза, в котором рассказал о совместной ночи.

Кроме того, TikTok-блогерша с ником @haileymae93 узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.

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