Один из лучших способов продлить срок службы вашего двигателя - это просто бережно относиться к нему.

Эксперт по автомобилям раскрыл пять простых приемов, которые помогут вашему двигателю прослужить вечно. Марк из Exotic Car Play Place зашел на свой канал на YouTube, чтобы объяснить, как водители могут сэкономить много денег на затратах на техническое обслуживание, пишет THE SUN.

Позаботьтесь о своем масле

Прежде всего, Марк призвал зрителей помнить, что масло - это "кровь" их двигателей, поэтому поддерживать его в хорошем состоянии жизненно важно. Сюда входит регулярная замена масла, доливка масла при необходимости и проверка его чистоты.

Свежее масло должно быть ярко-красного или янтарного цвета, обычно меняющегося на темно-коричневый или черный после прохождения через двигатель. Если в вашем масле есть заметное количество песка или мусора, вероятно, стоит его проверить или заменить.

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Интервалы замены масла различаются в зависимости от модели, их можно найти в руководстве пользователя, но практическое правило - каждые 5000–7000 миль.

Проверяйте уровень масла еженедельно и добавляйте еще немного, если оно заканчивается.

Кроме того, обязательно следите за утечками, которые могут привести к возгоранию масла, обжиганию деталей двигателя, их повреждению или накоплению углерода.

Марк также посоветовал потратиться на качественные детали, такие как масляные фильтры, чтобы сэкономить время и деньги на обслуживании масла.

Следите за предупреждающими знаками

Марк сказал: "Не игнорируйте предупреждающие знаки. Он издает другой шум, есть ли индикатор проверки двигателя? Это почти как ваше личное здоровье: если что-то не так… обратитесь к врачу".

Странные звуки и сигнальные лампы могут быть симптомами самых разных проблем, но всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Заплатить немного денег за услугу гораздо предпочтительнее, чем несколько сотен фунтов за ремонт или даже замену двигателя.

Уменьшите нагрузку на двигатель

Один из лучших способов продлить срок службы вашего двигателя - это просто бережно относиться к нему.

Сохранение максимальной легкости автомобиля, плавное вождение, плавное торможение и постепенное ускорение - все это снижает нагрузку на двигатель.

Когда производители тестируют двигатели, они проверяют, смогут ли они выдержать нагрузку, но большинство из них не предназначены для сверхурочной работы в течение длительного периода времени.

Еще один отличный совет: старайтесь поддерживать как можно более низкие обороты и переключаться на повышенную передачу как можно раньше, чтобы двигатель мог поддерживать постоянный ритм.

Не пропускайте техническое обслуживание

Это связано с первым советом Марка, но чтобы продлить срок службы вашего автомобиля, необходимо быть в курсе технического обслуживания.

Нужно хотя ы один раз в год по истечении первоначального трехлетнего периода для новых автомобилей, поэтому его можно легко привезти на сервис, пока вы находитесь в гараже.

Однако не забывайте следить за вещами, выходящими за рамки ежегодного обслуживания.

Проконсультируйтесь с руководством пользователя, чтобы узнать интервалы замены масла, тормозной жидкости, трансмиссионной жидкости, охлаждающей жидкости, фильтров и шин. Также обязательно немедленно проверяйте и устраняйте любые проблемы.

Разогреться и остыть

Марк утверждал, что прогрев и охлаждение автомобиля необходимы, если вы хотите, чтобы он прослужил более пяти лет.

Прежде чем отправиться в путь, дайте двигателю поработать минуту или две, особенно в холодные дни, чтобы жидкости нагрелись и циркулировали.

Точно так же, когда вы доберетесь до места назначения, дайте машине немного поработать на холостом ходу, прежде чем выключить двигатель, чтобы все начало остыть.

Советы от автомехаников

По мнению экспертов, водители бензиновых и дизельных автомобилей могут увеличить расход топлива на ошеломляющие 25 процентов, нажав один рычаг автомобиля. Грег Уилсон, представитель Quotezone, признал, что стиль вождения может существенно повлиять на количество используемого бензина и дизельного топлива.

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