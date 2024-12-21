В списке есть статуи Будды и подковы.

Интуитивный тренер Ронни Энн Райан назвала 8 "магических" предметов, которые привлекают удачу в дом.

"Хорошая новость в том, что вам не нужно ждать, надеясь на удачу. Вместо этого вы можете создать ее! Один из способов - начать с оптимистичного взгляда на жизнь. Независимо от того, ищете ли вы больше денег, здоровья, любящих отношений или благословенной жизни, удача наверняка поможет", - пишет эксперт в статье на yourtango.com.

При этом она назвала предметы, которые могут помочь вам воплотить прекрасное будущее:

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Статуи Будды. Когда вы размещаете статуи Будды вокруг своего дома, это настраивает энергию на мир, гармонию, процветание и хорошее здоровье. В частности, Счастливый Будда, является самым популярным для привлечения изобилия и удачи.

Животные силы. Независимо от того, выбираете ли вы статую, фотографию или произведение искусства, животные силы, как известно, приносят удачу. Поместите свое животное силы в место, которое вы наверняка будете часто видеть, чтобы оно напоминало вам, как вам повезло.

Подковы. Когда вы вешаете подкову на удачу, убедитесь, что концы направлены в небо, чтобы удерживать удачу, как чашу. Известно также, что ирландцы иногда закапывают подкову под краеугольный камень нового здания, чтобы привлечь удачу.

Хамса. Этот символ представляет собой руку, олицетворяющую защиту и удачу. Люди часто носят Хамсу в качестве украшения или вешают ее на стены вокруг своего дома, чтобы привлечь удачу там, где они живут.

Дурной глаз. В течение многих столетий люди Ближнего Востока, Греции и Турции ассоциировали дурной глаз с защитой от злых проклятий. Он может быть сделан из золота, серебра или стекла и выглядеть как настоящий глаз, часто с голубой радужной оболочкой.

Китайский иероглиф Фу. Этот символ из китайской письменности означает удачу или везение. Фу - один из трех "звездных богов" и часто изображается как мужской бог, отмеченный этим иероглифом.

Мифические существа. Драконы и единороги - мифические существа, которые символизируют или приносят удачу. В азиатских культурах драконы очень популярны и рассматриваются как источник силы. Они считаются символом силы, здоровья и удачи.

Сакральная геометрия. Искусство сакральной геометрии обладает тихой красотой, которая резонирует с планом творения. Повесив это искусство в доме, вы сможете соединиться с божественным и почувствовать мир и гармонию.

"От создания удачного мышления до украшения с символами удачи - у вас есть множество замечательных вариантов на выбор. Что вы сделаете, чтобы магическим образом увеличить свою удачу? Получайте удовольствие от этого и наслаждайтесь всеми преимуществами", - отметила Райан.

Напомним, ранее эзотерики рассказали, как понять, что у вас в роду были ведьмы или провидицы.

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