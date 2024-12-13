Некоторые цифры из психоматрицы человека могут свидетельствовать о том, что он наделен необычными способностями, поделился Роман Шептицкий.

Один из главных признаков того, что у человека в роду были провидицы или ведьмы, заключается в том, что у ребенка с раннего возраста будут проявляться чрезвычайные способности - он может прогнозировать что-то, видеть мертвых, как живых, возможно, будет видеть ангелов или различные потусторонние сущности (демонические или не демонические), вещие сны, его будет тянуть ко всему магическому, эзотерическому, например, к книгам по магии.

Об этом УНИАН рассказал экстрасенс, таролог Роман Шептицкий.

По словам эксперта, есть еще такие признаки того, что в роду были провидицы или ведьмы:

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хорошая интуиция у ребенка;

хороший контакт с ангелами-наставниками (может слышать подсказки);

ребенок может увидеть символический сон о ком-то из своего рода - в нем ему будут передавать какую-то вещь.

Еще один из ключевых признаков, который может свидетельствовать, что у человека есть определенные родовые таланты и силы, - наличие некоторых цифр в нумерологической психоматрице, которая рассчитывается по дате рождения (квадрат Пифагора).

Например, психоматрица может содержать такие цифры:

две 7;

две или более 5;

много 1 (4, 5 штук или больше);

большое количество 8;

много 9.

Но каждая ситуация индивидуальна, поэтому нельзя делать выводы только из наличия каких-то цифр в психоматрице.

Еще о наличии родового дара может свидетельствовать то, что у человека в жизни постоянно есть какие-то препятствия, что-то не удается, и это будет продолжаться до тех пор, пока он не поймет, что ему надо помогать другим. Жизнь будет подбрасывать человеку неприятные ситуации, чтобы он понял, что должен выполнять определенную миссию и применять свой дар, а не заниматься другим делом, например, продавать конфеты.

Когда человек начнет реализовывать свой дар, будет идти своим путем, у него все будет налаживаться.

Кроме того, о наличии дара в роду может свидетельствовать то, что человек хорошо или плохо чувствует себя в "местах силы", например, в храмах или святынях. Хорошее самочувствие в святых местах может быть у тех, чьи предки занимались белой магией, а плохое - у людей, у которых в роду кто-то практиковал черную магию.

Если предок занимался черной магией, и ему помогали бесовские силы, никому не передал свои знания, то "нечисть" может приставать к его потомкам и портить им жизнь.

Еще у людей, которые имеют магические способности, в том числе родовые, могут быть, в частности, родимые пятна очень странной формы (похожие на какое-то изображение, образ), родинки в форме треугольника.

Еще один эксперт - таролог, ведунья Natalis Domini сказала, что о наличии родственников с чрезвычайными способностями могут свидетельствовать и знаковые события перед родами, крещением (к примеру, может быть природная аномалия - мощный дождь, сильный снегопад, возможен прилет птички) или непростая смерть (например, человек не умрет, пока не разберут крышу дома).

Есть еще два признака того, что родился необычный человек:

рождение было на полнолуние;

ребенок родился на новолуние.

Кроме того, человек с магическими возможностями может родиться 22 числа (это число считают таким, что указывает на магическое мастерство).

Еще у человека, в роду которого могли быть провидцы или ведьмы, на теле на протяжении жизни могут появляться знаки - родинки, родимые пятна, шрамы.Такие знаки можно заметить в зоне "третьего глаза", на большом или указательном пальце, на ладонях. Например, родимые пятна могут появиться в районе сердца, горла, на плечах, на позвоночнике, на ладони.

Также о том, что у кого-то в роду могли быть люди со сверхвозможностями, могут свидетельствовать традиции собирать травы или проводить ритуалы, например, гадать на Рождество, наличие семейных реликвий (это может быть подкова, икона, древний рушник, вышиванка) или тетрадей или записных книжек, в которых есть заговоры.

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