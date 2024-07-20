Для приготовления аппетитных жареных яиц вам понадобится один важный ингредиент.

В одобренном экспертами методе приготовления яиц есть все, что вам нужно, чтобы правильно начать свой день. На наших тарелках для завтрака часто есть яйца. Но то, что обыденно, не должно быть скучным - от шакшуки до омлета разнообразие того, что мы можем приготовить из обычных яиц, впечатляет, пишет EatingWell.

Немного утреннего вдохновения никогда не помешает. Так, эксперт по полезному питанию Юмна Джавад поделилась собственным рецептом приготовления блюда:

1/2 чайной ложки семян белого кунжута;

1/2 чайной ложки семян черного кунжута;

1/2 чайной ложки сушеного измельченного чеснока;

1/2 чайной ложки сушеного измельченного лука;

1/2 ложки мака;

1/4 ложки морской соли.

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Эксперт говорит, что несмотря на то, что смесь можно приобрести уже расфасованной, она может быть еще вкуснее в домашних условиях.

Джавад смазывает свою сковородку небольшим количеством оливкового масла, а затем выливает две большие ложки всех приправ прямо на разогретую сковороду. Она разбивает яйцо поверх каждого слоя ароматизатора.

"Приправа становится такой хрустящей и насыщенной маслом", - говорит кулинар.

Она заканчивает свое блюдо, поджарив обычный бублик и помяв сверху авокадо, чтобы создать соблазнительный тост с авокадо. Конечно, яичница - не единственный способ использовать всю приправу для рогаликов. Обогащенную луком смесь также прекрасно добавить в яичницу или киш.

"Но не ограничивайтесь использованием всех приправ для бубликов, чтобы приправить завтрак. .... Вы можете сделать закуски - например, приправленный миндаль или жареные тыквенные семечки. Они добавляют острый блеск на бока сырной запеканки из цветной капусты или хрустящего жареного картофеля", - делится эксперт.

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