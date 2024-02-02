Фаршированные фетой и шпинатом куриные грудки получаются сочными и нежными.

Если обычные блюда с курицей уже надоели и никого не удивляют - попробуйте приготовить куриные грудки, фаршированные шпинатом и фетой. Вы удивитесь, насколько вкусное и гармоничное это сочетание. Фета придает мясу сочность и мягкий сливочный вкус, а шпинат после запекания становится очень нежным и сладковатым.

Курица, фаршированная фетой и шпинатом, готовится очень просто - этот рецепт доступен даже новичкам в кулинарии. А результат превосходит все ожидания.

Куриное филе со шпинатом и фетой

Ингредиенты:

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куриные грудки - 4 шт.;

сыр фета - 250 г;

шпинат свежий - 200 г;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубч.;

масло подсолнечное - 2 стол. л.;

сахар - 1 стол. л.;

специи для курицы по вкусу.

Луковицу мелко нарежьте, а чеснок натрите на самой мелкой терке. Подогрейте масло на сковороде. Обжаривайте лук 2-3 минуты, затем добавьте чеснок и жарьте ещё пару минут. Шпинат мелко нарежьте. Фету выложите в большую миску и смешайте вилкой с жареным луком и рубленым шпинатом. Добавьте также в начинку ложку сахара.

Куриные грудки разрежьте вдоль, чтобы получился большой и тонкий пласт. Отбейте курицу с двух сторон. С одной стороны смажьте мясо специями для курицы. Этой стороной выложите грудки на противень. Половину филе смажьте начинкой и накройте второй половинкой сверху.

Поставьте противень с курицей в разогретую до 200° градусов духовку. Запекается куриная грудка с фетой в духовке примерно 20 минут. Подавайте с любым гарниром или овощным салатом.

Также по этому рецепту можно приготовить куриные рулетики с фетой, если нарезать грудки на тонкие отбивные. Заверните начинку в отбивные, закрепите зубочистками и обжарьте на сковороде по 3 минуты с каждой стороны.

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