Курага в домашних условиях готовится очень просто.

Домашние сухофрукты любят многие: в них нет вредных веществ, которыми обрабатывают фрукты в промышленном производстве, и по стоимости домашние заготовки гораздо дешевле. Рассказываем, как приготовить курагу самостоятельно - из абрикосов, без духовки и электросушилки.

Курага домашняя - рецепт

Ингредиенты*:

1 ведро плотных абрикос (это около 8 кг, средних или мелких);

4 кг сахара.

*Если абрикос меньше, то и количество сахара нужно уменьшить пропорционально.

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Как приготовить курагу в домашних условиях

Абрикосы следует помыть, удалить косточки, а сами фрукты разделить на половинки (получится около 6 кг абрикос). Засыпать сахаром и оставить на ночь.

После того, как фрукты пустят сок, утром слить его, прокипятить и снова залить им абрикосы. Повторить эту процедуру вечером, а затем утром и вечером еще 4 дня подряд.

Затем сироп слить, дать ему хорошо стечь, абрикосы разложить в 1 слой на решетке, сите или противне, накрыть стеклом и выставить на солнце. Сушить до готовности.

На ночь абрикосы лучше заносить в помещение.

Хранить домашнюю курагу нужно в холодильнике, в закрытой таре (можно для этого использовать стеклянную банку).

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