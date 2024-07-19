Домашние сухофрукты любят многие: в них нет вредных веществ, которыми обрабатывают фрукты в промышленном производстве, и по стоимости домашние заготовки гораздо дешевле. Рассказываем, как приготовить курагу самостоятельно - из абрикосов, без духовки и электросушилки.
Курага домашняя - рецепт
Ингредиенты*:
- 1 ведро плотных абрикос (это около 8 кг, средних или мелких);
- 4 кг сахара.
*Если абрикос меньше, то и количество сахара нужно уменьшить пропорционально.
Как приготовить курагу в домашних условиях
Абрикосы следует помыть, удалить косточки, а сами фрукты разделить на половинки (получится около 6 кг абрикос). Засыпать сахаром и оставить на ночь.
После того, как фрукты пустят сок, утром слить его, прокипятить и снова залить им абрикосы. Повторить эту процедуру вечером, а затем утром и вечером еще 4 дня подряд.
Затем сироп слить, дать ему хорошо стечь, абрикосы разложить в 1 слой на решетке, сите или противне, накрыть стеклом и выставить на солнце. Сушить до готовности.
На ночь абрикосы лучше заносить в помещение.
Хранить домашнюю курагу нужно в холодильнике, в закрытой таре (можно для этого использовать стеклянную банку).
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