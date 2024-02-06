Нутелла рецепт без орехов в домашних условиях / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Домашняя нутелла идеально подходит к тостам и блинчикам, просто готовится и получается вкуснее магазинной. Если вам не нравится или запрещена из-за аллергии ореховая нутелла - рецепт без орехов вам точно пригодится. Публикуем два способа приготовления - с варкой и без. С термической обработкой десерт хранится в холодильнике более недели, а без - не больше 3 дней.

Нутелла домашний рецепт без орехов

Ингредиенты:

  • какао-порошок - 1 стол. л.;
  • молоко - 250 мл;
  • сахар - 2 стол. л.;
  • мука - 1 стол. л.;
  • сливочное масло - 35 г.

В сухой миске смешайте муку, сахар и какао-порошок. Влейте примерно 50 мл холодного молока и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко, перемешайте до однородности и поставьте на небольшой огонь. Варите 8-10 минут до загустения. Выключите огонь, добавьте сливочное масло и ещё раз перемешайте.

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Хранится вареная нутелла на молоке без орехов в банке с закрытой крышкой в холодильнике.

Нутелла без орехов и без варки

Ингредиенты:

  • какао-порошок - 30 г;
  • молоко - 150 г;
  • сухое молоко - 30 г;
  • подсолнечное масло - 200 мл;
  • сахар - 40 г;
  • ванильный сахар - 15 г.

Смешайте молоко, масло, белый и ванильный сахар. Молоко лучше брать комнатной температуры - тогда все ингредиенты лучше соединятся. К ингредиентам всыпьте сухое молоко и подсолнечное масло. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.

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