Домашняя нутелла идеально подходит к тостам и блинчикам, просто готовится и получается вкуснее магазинной. Если вам не нравится или запрещена из-за аллергии ореховая нутелла - рецепт без орехов вам точно пригодится. Публикуем два способа приготовления - с варкой и без. С термической обработкой десерт хранится в холодильнике более недели, а без - не больше 3 дней.
Нутелла домашний рецепт без орехов
Ингредиенты:
- какао-порошок - 1 стол. л.;
- молоко - 250 мл;
- сахар - 2 стол. л.;
- мука - 1 стол. л.;
- сливочное масло - 35 г.
В сухой миске смешайте муку, сахар и какао-порошок. Влейте примерно 50 мл холодного молока и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко, перемешайте до однородности и поставьте на небольшой огонь. Варите 8-10 минут до загустения. Выключите огонь, добавьте сливочное масло и ещё раз перемешайте.
Хранится вареная нутелла на молоке без орехов в банке с закрытой крышкой в холодильнике.
Нутелла без орехов и без варки
Ингредиенты:
- какао-порошок - 30 г;
- молоко - 150 г;
- сухое молоко - 30 г;
- подсолнечное масло - 200 мл;
- сахар - 40 г;
- ванильный сахар - 15 г.
Смешайте молоко, масло, белый и ванильный сахар. Молоко лучше брать комнатной температуры - тогда все ингредиенты лучше соединятся. К ингредиентам всыпьте сухое молоко и подсолнечное масло. Пробейте нутеллу блендером до однородности и переложите в банку с крышкой.