Существует определенный этикет, как правильно есть спагетти.

Для многих тарелка пасты является любимой едой. Это очень сытное блюдо, которое радует своим многообразием вкуса. 25 октября отмечается Всемирный день пасты, а потому это идеальный повод обсудить, как правильно ее есть.

Как пишет Ехргеѕѕ, многие наслаждаются этим блюдом неправильно. В частности, использование ложки в паре с вилкой является распространенной ошибкой, хотя это и помогает избегать загрязнений от разбрызгивания соуса.

Настоящие итальянцы, говорит пользователь TikTok Франческа, избегают использования ложки. Более того, она поделилась, как правильно есть пасту по этикету:

Видео дня

Правило 1. Вам не нужна ложка.

Правило 2. Вам не нужно резать спагетти. Нож не нужен.

Правило 3. Прижать вилку ко дну тарелки и покрутить вокруг.

Видео вызвало оживленное обсуждение и многие комментаторы поделились своими собственными привычками употребления макарон. Некоторых эти правила смутили. В частности, их удивило, что не нужно использовать ножи и ложки.

"Я думал, что все так делают везде", - написал один из пользователей.

Оказалось, что большинство итальянцев не считают социально приемлемым есть спагетти ложкой, поскольку это не соответствует этикету. Использование ложки может привести к неуклюжим глоткам пищи, поскольку вы можете зачерпнуть слишком много пасты.

В то же время нашлись комментаторы, которые считают, что использование ложки и вилки является сложным способом есть спагетти. При этом он помогает предотвратить разбрызгивание соуса.

Как приготовить пасту

Шеф-повар и владелец ресторана свежей пасты Pastaio в Лондоне Стиви Парлу поделился своим простым рецептом домашней карбонары.

Часто остается несколько кусков курицы, которые уже не хочется просто так доедать. В этом случае отлично подойдет этот рецепт пасты.

Шеф-повар Джейми Оливер даже рассказал, как приготовить домашнюю пасту из муки и воды собственными руками.

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