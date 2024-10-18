В то же время эксперт посоветовал, какой кофе лучше выбирать для приготовления этого торта.

Домашняя выпечка всегда является хорошей идеей во время приготовления блюд. Своей популярностью в этом вопросе пользуется в частности кофейно-ореховый торт. Однако его приготовить не так просто, как кажется.

В то же время эксперт по кофе Джонни Ингланд отметил, что все зависит от того, как вы приготовите кофе, который будете использовать для торта. Поэтому он рассказал для Express о важном праве, которого нужно придерживаться, чтобы рецепт кофейного торта от Мэри Берри получился удачным.

Ингредиенты

225 г размягченного несоленого сливочного масла и немного дополнительного для смазывания;

225 г сахарной пудры;

четыре больших яйца;

225 г муки высшего сорта;

½ ч. л. разрыхлителя;

одна ст.л. кофейных гранул, растворенных в одной столовой ложке кипятка;

50 г грецких орехов, мелко нарезанных.

Для начинки и украшения

125 г несоленого размягченного сливочного масла;

225 г сахарной пудры;

одна столовая ложка кофейных гранул, растворенных в одной столовой ложке кипятка;

восемь половинок грецких орехов для украшения.

Несмотря на то, что рецепт Мэри будет точно вкусным, Джонни все же предлагает немного изменить именно кофейный элемент. Он советует заменить "одну столовую ложку растворимого кофе, растворенную в одной столовой ложке горячей воды" на крепко заваренный кофе. Это можно получить, увеличив количество кофейной гущи в граммах, не меняя количества воды, или использовать более крепкий сорт кофе.

Видео дня

"Когда дело доходит до выбора правильного кофе для кофейного торта, все зависит от того, какого вкуса вы хотите достичь, однако, в общем говоря, крепко заваренный кофе является лучшим выбором кофе для кофейного торта, поскольку он придаст десерту аромата и глубины, а крепкий вкус также хорошо сочетается со сладостью торта", - пояснил Джонни.

Также эксперт отметил, что важно выбирать кофе средней или темной обжарки, ведь они идеально подойдут для десертов.

Способ приготовления вкусного торта от Мэри Берри

Сначала разогрейте духовку до 160-180 градусов, затем смажьте маслом две формы для коржей со свободным дном и выстелите их бумагой для выпечки.

После чего в большой миске смешайте масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель и свежесваренный кофе. Взбейте все вместе с помощью электрического венчика до однородной массы. Затем можете добавить грецкие орехи. Далее следует равномерно распределить смесь между подготовленными формами и выровнять поверхность лопаткой.

Выпекайте коржи 25-28 минут или до тех пор, пока не поймете, что они являются готовыми. Когда они будут готовы, переложите их из духовки на кухонную столешницу и дайте им остыть в течение пяти минут.

После чего проведите закругленным ножом по краям форм, чтобы они стали красивее и осторожно переверните коржи на решетку. Снимите бумагу и оставьте их остыть.

"Для начинки и топинга взбейте сливочное масло и постепенно добавьте сахарную пудру. Добавьте кофе (приготовленный так же как и для бисквитной смеси) и взбейте до однородной массы. Выберите корж с наилучшим верхом. Затем переверните второй корж на сервировочную тарелку и смажьте половиной кофейной глазури. Снова смажьте второй половиной. Покройте верх торта льдом и украсьте его кусочками грецких орехов перед подачей на стол", - подытожили в Express.

Другие вкусные рецепты

Ранее стало известно, как приготовить вкусную пасту Болоньезе по рецепту Мэри Берри. В частности для этого блюда вам понадобится два вида фарша и другие ингредиенты.

Также шеф-повар Нигелла Лоусон рассказала, как приготовить вкусное ризотто. По ее словам, это блюдо идеально подойдет для осенних и холодных вечеров.

Вас также могут заинтересовать новости: