Также эксперт рассказал, сколько времени должно готовиться идеальное яйцо-пашот.

Яйцо-пашот является роскошным блюдом для завтрака. В частности его подают на горячих тостах с маслом или делают с ним сэндвич. Несмотря на то, что яйца-пашот могут казаться легкими в приготовлении, сделать их может быть не так просто, пишет Express.

Шеф-повар Марк Уильямс рассказал, что добавление одного ингредиента перед приготовлением яйца-пашот может помочь сохранить ему форму и получиться идеальным.

"Для приготовления яиц-пашот доведите большую кастрюлю с водой до постоянного медленного кипения, добавьте немного белого винного уксуса - это поможет яйцам оставаться твердыми и держать форму, затем создайте небольшой водоворот в воде и разбивайте яйца в рамекин (маленькая форма для запекания - УНИАН), а не прямо из яйца в воду", - отметил он.

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В то же время возникает вопрос, как долго стоит варить яйца-пашот, ведь некоторые любят мягкий и жидкий желток, который растекается по тосту, однако другим нравится более твердая серединка с кремообразной консистенцией.

По словам Марка, три минуты являются золотым правилом приготовления идеального яйца-пашот.

"Три минуты - это все, что ему нужно, а затем выньте его и положите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю воду перед подачей на стол", - заверил он.

Для приготовления яйца-пашот вам понадобятся:

1 свежее яйцо;

большая кастрюля с водой;

1-2 столовые ложки белого винного уксуса;

рамекин или небольшая миска;

ложка;

бумажные полотенца.

Способ приготовления

Наполните большую кастрюлю водой и доведите ее до легкого кипения на среднем огне. При этом вода не должна кипеть, а слегка булькать. После чего влейте большое количество белого винного уксуса, благодаря чему яичные белки закрепятся и будут держать форму.

"Разбейте яйцо в рамекин или небольшую миску, а не прямо в воду. Это облегчает контроль и предотвращает разбивание желтка. Ложкой перемешивайте воду в одном направлении, создавая мягкий водоворот. Это движение помогает обернуть белок вокруг желтка, придавая яйцу аккуратную форму", - добавили в Express.

После этого осторожно положите яйцо в центр воронки и оставьте его вариться на три минуты. Затем с помощью шумовки достаньте яйцо-пашот из воды и положите его на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю воду. Теперь яйцо-пашот можно смаковать так, как вы пожелаете.

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