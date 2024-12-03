Этот шоколадный чизкейк порадует вас и ваших близких.

Рождественские праздники - это время, когда обычно готовят одни и те же блюда. Однако это не значит, что будет лишним попробовать что-то новое. Так, можно приготовить шоколадный чизкейк без выпечки, добавив особые ноты к празднику.

"Побалуйте себя этим шоколадным чизкейком без выпечки после особого ужина. Независимо от того, будет ли это новогодняя ночь или день рождения, это точно поразит", - отмечает BBC Good Food.

Для приготовления вам понадобятся:

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сливочное масло - 75 г;

песочное печенье - 250 г;

маскарпоне - 250 г;

мягкий сыр - 300 г;

сахарная пудра - 50 г;

какао-порошок - 40 г;

жирные сливки - 300 мл;

карамель - 397 г;

черный шоколад - 50 г;

шоколадный декор для украшения.

Для начала подготовим форму. Смажьте маслом и выстелите дно разъемной формы 20 см. Теперь перебейте печенье в крошку, добавьте масло и снова взбейте. Поместите эту смесь в форму и крепко прижмите стаканом или ложкой, чтобы сформировать основу десерта. Пока делаете начинку, поместите форму в холодильник.

Аккуратно перемешайте маскарпоне, творог, сахарную пудру и какао до однородности. В отдельной миске взбейте сливки до твердой консистенции и добавьте к этой смеси. Ложкой выложите начинку на бисквитную основу и разровняйте верх. Верните в холодильник еще на час.

Карамель немного разогрейте на сковородке, она должна стать более жидкой. Вылейте ее на чизкейк и подождите пока она снова застынет. Шоколад растопите на водяной бане и сбрызните им карамель. Сверху украсьте шоколадным декором - это могут быть звездочки или любые другие готовые формы для украшения.

Охладите перед подачей. Затем осторожно снимите форму и подложку и положите чизкейк на тарелку.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить на праздники вкусную и нежную индейку в духовке.

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