Вам понадобятся только мука, дрожжи и оливковое масло.

Выпекание домашнего хлеба в последние годы снова стало популярным. Особенно это касается простых рецептов, которые позволяют получить горячую буханку без лишних усилий.

Валлийский телеповар Микела Чиаппа поделилась с Еxpress, как приготовить хлеб, для которого не нужно много ингредиентов.

"Мой рецепт хлеба без замешивания семян просмотрели более 10 миллионов человек. У него три ингредиента, и у вас на его приготовление уйдет пять минут", - говорит кулинар.

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Основными ингредиентами, которые вам понадобятся для приготовления буханки, являются мука, дрожжи и оливковое масло. Его можно приготовить необычным методом. Поставьте чугунную сковороду в духовку. Когда она разогреется, добавьте туда несколько кубиков льда, а сверху - тесто на пергаменте для выпечки. Затем накрываете крышкой и возвращаете в духовку.

"Пар, который образуют кубики льда, даст ему замечательный хруст... Это самый простой рецепт хлеба, который вы когда-либо готовили. Вы больше никогда не будете покупать магазинный хлеб", - говорит Микела.

Для приготовления понадобятся:

крепкая хлебная мука - 525 г;

быстродействующие дрожжи - 7г;

оливковое масло - 15 г или 1 ст.л.;

мелкая соль - 12 г;

теплая вода - 50 мл;

любимые семечки - 3 горсти.

Смешайте в миске муку, оливковое масло, 395 мл теплой воды и дрожжи. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.

В 50 мл теплой воды растворите соль и добавьте в тесто вместе с семенами на выбор. Перемешайте до однородности оставьте отдыхать на два-четыре часа в теплом месте.

После того, как тесто поднялось, переложите его на выстеленный противень с высокими стенками или форму для хлеба. Присыпьте тесто небольшим количеством муки.

Духовку разогрейте до 220 ℃ с включенным вентилятором. Поставьте тесто в духовку и выпекайте 30-40 минут, пока хлеб не пропечется и не подрумянится.

Снимите бумагу и положите на решетку для остывания.

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