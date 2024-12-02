Автор обещает, что по этому рецепту каждый раз получаются "идеальные" воздушные блины.

Оладьи - это простой и вкусный завтрак, который легко создает праздничное и приятное настроение на весь день.

Как пишет Ехргеѕѕ, пушистые блины в японском стиле, которые возникли на Гавайях, когда шеф-повар готовил завтрак для японских туристов, может поднять ваш завтрак на новый уровень.

Они имеют легкую и воздушную текстуру и прекрасно сочетаются с фруктами и сладкими соусами. Рецепт, которым поделилась Холли Рэй Энейбл, содержит всего семь ключевых ингредиентов. Те, кто попробовал эти оладьи, назвали их "удивительными". Автор обещает, что по этому рецепту каждый раз получаются "идеальные" воздушные блины.

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"Это невероятно. Если вы никогда их не ели, вам нужно добавить их в свой список, чтобы попробовать. Вы не будете разочарованы", - написал один из комментаторов.

Для приготовления понадобятся:

яйца - 2 шт;

сахар - 50 г;

молоко - 120 мл;

мука - 125 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

ванильный экстракт - четверть чайной ложки;

соль - четверть чайной ложки;

сливочное масло для смазывания

сахарная пудра для посыпки

кленовый сироп для подачи.

Осторожно отделите яичные желтки от белков в две большие миски. К желткам добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет бледной и кремообразной.

Затем добавьте молоко и ванильный экстракт. Просейте муку, разрыхлитель и соль в желтковую смесь и перемешайте до однородности.

Взбейте яичные белки до устойчивых пиков. Осторожно введите их в желтковую смесь в три этапа, следя, чтобы тесто не упало.

Сковороду с антипригарным покрытием разогрейте на слабом огне и слегка смажьте сливочным маслом. Если есть, используйте кольцевую форму, чтобы ложкой выложить тесто, создавая идеальную форму. Если нет - просто выложите этого на сковородку.

Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно пять минут с одной стороны, пока не появятся пузырьки и края не станут матовыми. Аккуратно переверните и готовьте еще 4-5 минут.

Подавайте пушистые блины, посыпав пудрой и добавив немного сиропа.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить быстрый и простой рецепт блинов "1-2-3".

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