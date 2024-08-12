Этот метод позволит получить кремовый и нежный напиток.

В мире существует много разных кофейных напитков. Фрапучино имеет много поклонников, однако не отличается доступной ценой.

Как пишет Рагаԁе, в сети завирусился метод приготовления этого напитка в дорожных условиях. Блогер-миллионер Лора Фид посоветовала, как сэкономить свои деньги.

Для этого она советует приобрести дешевый портативный блендер. Далее нужно купить обычный мокко со льдом, который значительно дешевле фрапучино. Поместить его в блендер и взбить. Напиток получается кремовым и идеальным.

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Кроме того, это устройство понадобится чтобы готовить в дороге смузи и молочные коктейли, не переплачивая в кафе и на заправках.

Рецепты приготовления кофе

В жаркие летние дни настоящие кофеманы не отказываются от любимого напитка, а просто начинают пить его холодные вариации. Приготовить дома латте со льдом очень просто, если знать правильную последовательность.

Исследователи из Университета Орегона рассказали, как приготовить идеальный кофе.

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