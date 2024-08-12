В мире существует много разных кофейных напитков. Фрапучино имеет много поклонников, однако не отличается доступной ценой.
Как пишет Рагаԁе, в сети завирусился метод приготовления этого напитка в дорожных условиях. Блогер-миллионер Лора Фид посоветовала, как сэкономить свои деньги.
Для этого она советует приобрести дешевый портативный блендер. Далее нужно купить обычный мокко со льдом, который значительно дешевле фрапучино. Поместить его в блендер и взбить. Напиток получается кремовым и идеальным.
Кроме того, это устройство понадобится чтобы готовить в дороге смузи и молочные коктейли, не переплачивая в кафе и на заправках.
Рецепты приготовления кофе
В жаркие летние дни настоящие кофеманы не отказываются от любимого напитка, а просто начинают пить его холодные вариации. Приготовить дома латте со льдом очень просто, если знать правильную последовательность.
Исследователи из Университета Орегона рассказали, как приготовить идеальный кофе.