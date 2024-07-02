Возьмите чашку с любимым кофе и пройдите тест.

Кофе не просто бодрит с утра или повышает настроение - этот напиток может рассказать о вас немного больше того, когда и с чем вы его пьете. Эксперты по поведению и психологи провели несколько исследований и изучили особенности личности людей в зависимости от того, какой кофе они предпочитают - то, как они реагируют на стресс, стремятся ли контролировать каждую мелочь, уровень их терпения, чувствительности, интроверсии, экстраверсии и т. д. Давайте узнаем, что любимый кофе может рассказать о вашей личности - выберите свой напиток и смотрите ответы на тест.

Что ваш любимый кофе говорит о вас - тест по картинкам

Выберите напиток, которому вы отдаете предпочтение:

Черный кофе

Если вы любите черный кофе, то это говорит о том, что вы - человек неглупый, старой закалки, терпеливый и эффективный.

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Вы целеустремлены и решительны, самодостаточны и сильные. Все делаете прямолинейно и просто, говорите все так, как видите, но держитесь подальше от споров и конфликтов. Ваша идеология - "Все так, как есть". Вы также любите контролировать ситуацию, и вас нелегко убедить сделать что-то, если вы сами этого не хотите. С пренебрежением относитесь к тенденциям или путям, проложенным для вас другими людьми.

Также люди, пьющие черный кофе, очень не любят перемен и спокойно относятся к жизненной рутине. У вас всегда есть план, как двигаться дальше, и эта черта делает вас надежным человеком.

Капучино

Любители капучино - авантюрные, открытые, утонченные, честные, целеустремленные и суперактивные люди.

Исследования показали, что скорее всего, вы - перфекционист и порой бываете крайне навязчивы и чувствительны к вещам. Вы заботитесь о здоровье, но не так сильно, как любители черного кофе. Можете быть склонны к изысканным вещам ради чистой радости и любите доминировать, а если и слушаете других, то в итоге все равно делаете то, что нравится вам.

Любителям капучино также присуща любовь к приключениям, а вот однообразие и рутину они терпеть не могут. Вы с удовольствием отправляетесь в новые места, чтобы увидеть и исследовать новое, любите заглянуть в новый ресторан, чтобы изучить меню. Вам нравится быть в обществе, а еще у вас - потрясающее чувство юмора.

Эспрессо

Если вы предпочитаете эспрессо, то это говорит о том, что вы человек с сильным характером и смелый в своих поступках.

Вы упорно трудитесь как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, практичны и следуете строгому распорядку дня - просыпаетесь в одно и то же время каждый день, регулярно занимаетесь спортом и рано начинаете работу. Вы не шарахаетесь от одного дела к другому, пунктуальны и следите за порядком в своих делах. И еще, конечно же, составляете списки.

Любители эспрессо - это прирожденные лидеры, целеустремленные, уверенные в себе, организованные и эффективные люди. Обычно вы настолько поглощены работой, а затем планированием своей работы или жизни наперед, что теряете счет времени для себя. Даже небольшое изменение в вашем распорядке или отсутствие плана может сделать вас резкими, пренебрежительными и угрюмыми. Поэтому, если вы любитель эспрессо - налейте в свою чашку побольше любви к себе.

Латте

Если вы любите латте, то это говорит о том, что вы спокойный, покладистый и счастливый человек, плывущий по течению.

Вы редко идете на риск, в разговорах придерживаетесь нейтральной стороны или занимаете промежуточную позицию. Вы мягко воспитаны и ищете простые и незамысловатые вещи. Не любите принимать решения. Вас устраивает все, что приходит в голову, или все, что уходит из нее.

Людей, пьющие латте, считают приятными, щедрыми, вежливыми, ищущими утешения и любящими мелочи жизни. Вы похожи на открытую книгу и прямолинейны, но в то же время у вас теплая и доброжелательная энергия. Если вас застать в центре спора, то, скорее всего, вы будете смягчать горечь, царящую в окружении. Также вы будете делать все возможное, чтобы помочь другим. Вас сложно втянуть в авантюру – уж лучше вы посидите дома с чашкой латте за просмотром любимого сериала.

Вам также можете пройти тест на тип личности по любимому чаю.

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