Неправильное добавление ингредиентов может уничтожить вкус кофе.

В жаркие летние дни настоящие кофеманы не отказываются от любимого напитка, а просто начинают пить его холодные вариации. Приготовить дома латте со льдом очень просто, если знать правильную последовательность.

Как пишет tastingtable, чтобы кофе был вкуснее, всегда сначала наливайте молоко. Далее надо добавить эспрессо и лед.

Молоко добавляется первым, чтобы избежать внезапного изменения температуры, которая сделает вкус горьким. Горячий эспрессо также быстро растопит лед, который может разбавить латте. Добавление молока сначала действует как барьер между льдом и эспрессо, и вкус латте будет менее водянистым и более кремовым и бархатистым.

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Кроме того, если вы добавляете молоко перед эспрессо, вы получаете отличный эффект каскада. Налив сначала более плотный и холодный ингредиент, например молоко или его растительный аналог, вы дадите напитку хорошо расслоиться.

Перед добавлением льда обязательно смешайте кофе и молоко, это позволит эспрессо адаптироваться к снижению температуры. Одновременное добавление всех трех ингредиентов является распространенной ошибкой. Если не устраивать температурный шок кофе, он будет хорошо смаковать.

"Теперь, когда вы знаете, как лучше всего разлить и сделать холодное латте дома, пришло время исследовать несколько интересных рецептов и выявить своего внутреннего бариста", - отмечает издание, посоветовав экспериментировать с сиропами и видами напитков.

Какая польза кофе

Ученые обнаружили неожиданный положительный эффект от ежедневного употребления кофе - оказывается, полезные свойства этого напитка могут уменьшить риск смерти, связанный с длительным сидением.

Кофе без кофеина становится все популярнее, но в последнее время чаще стал возникать вопрос, действительно ли он безопасен для употребления.

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