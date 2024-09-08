Это не обычные брауни, ведь ключевой вкус шоколада исходит только от какао-порошка.

Брауни давно считается традиционным осенним десертом, ведь так подходит к кофе для прохладных вечеров.

Как пишет Ехргеѕѕ, домашний пекарь поделился простым рецептом из нескольких ингредиентов, один из которых идеально подходит, чтобы сохранить влажность этого десерта.

"Я был удивлен, поскольку это первый "десерт", который я сделал после того, как в конце прошлого года перешел на растительную диету. Я обязательно приготовлю их снова", - отметил он.

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Это не обычные брауни, ведь ключевой вкус шоколада происходит только от какао-порошка, а пюре из батата умело использовано для создания влажной текстуры, которая буквально тает во рту.

пюре из батата - три стакана;

какао-порошок - 3/4 стакана;

ореховое масло - 1,5 стакана;

кленовый сироп - 3/4 стакана.

Все ингредиенты можно соединить в одной миске. Для получения максимально однородной консистенции рекомендуется использовать кухонный комбайн, но если батат проваривается до очень мягкой консистенции, то его можно помять вручную.

Смешайте пюре, ореховое масло и кленовый сироп в миске или кухонном комбайне. Просейте какао-порошок и тщательно перемешайте, чтобы смесь стала более густой.

Переложите тесто на небольшой квадратный противень или форму для хлеба. Выпекать в разогретой до 175С духовке 12-15 минут. Выньте брауни, пока они еще немного липкие внутри, чтобы сохранить невероятно мягкую текстуру.

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