Чизкейк станет отличным десертом для чаепития.

Чизкейк является достаточно непростым десертом в приготовлении, ведь иногда может получиться на вкус горьким или острым. Однако издание Express поделилось легким рецептом, благодаря которому ваш десерт получится идеальным.

Ингредиенты для основы:

150 г злакового печенья;

75 г несоленого сливочного масла, растопленного;

300 г сливочного сыра;

300 г маскарпоне;

150 г сахарной пудры;

3 больших яйца;

3 больших желтка;

полторы столовые ложки ванильного экстракта.

Для начинки:

145 мл сметаны;

1 столовая ложка сахарной пудры;

пол чайной ложки ванильного экстракта.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить печенье, чтобы оно стало похожим на панировочные сухари. После этого нужно добавить сливочное масло и снова измельчить.

Далее выстелите печеньем дно формы для выпекания и поставьте в холодильник для застывания. Затем разогрейте духовку до 180 ºC.

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Теперь готовим начинку. Для этого взбейте сливочный сыр и маскарпоне до однородной массы, добавьте сахар и перемешайте. После чего добавьте яйца, желтки и ваниль.

После чего выстелите снаружи охлажденную форму крепкой фольгой так, чтобы она покрывала дно и бока одним большим куском. Затем сделайте то же самое еще раз и поставьте ее в форму для запекания. Это защитит чизкейк от воды, ведь он будет готовиться на водяной бане.

Далее вылейте творожную начинку на охлажденную бисквитную основу и налейте горячей воды из чайника в форму для запекания вокруг чизкейка. Воды должно быть около половины.

В Express добавляют, что на водяной бане нежная начинка готовится медленно и равномерно. Затем нужно поставить чизкейк в духовку на 50 минут. Десерт должен получиться твердым, но не жестким.

После выпекания чизкейк нужно вынуть из духовки и осторожно снять фольгу. Перед тем, как ставить его в холодильник, дайте ему время остыть при комнатной температуре. В холодильнике чизкейк должен постоять 20 минут, после чего его можно смаковать.

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