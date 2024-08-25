Черничный холодный латте стал известным в Интернете и легко готовится дома.

Сейчас продолжается сезон черники и в сети завирусился рецепт кофе с этой ягодой, который заставляет опустошать полки в магазинах.

Как пишет Parade, речь идет о черничном холодном латте, который можно приготовить дома.

Что такое вирусный черничный латте и как его приготовить

Этот известный в Интернете напиток возник в кафе в американском Род-Айленде. Хотя в TikTok существует несколько интерпретаций, созданных пользователями, общая формула предполагает приготовление черничного сиропа, добавление молока на ваш выбор и дополнение все это порцией эспрессо.

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Для его приготовления сначала нужно сварить черничный сироп. Для этого перемолоть полтора стакана черники 1 четверть стакана меда или же можно его заменить сахаром. Варим эту смесь на среднем огне, раздавливая ягоды, чтобы те пустили сок.

Дайте сиропу закипеть, затем процедите и дайте смеси остыть. Добавьте немного черничного сиропа в высокий стакан, затем наполните льдом. Налейте 1 стакан молока в стакан и залейте это порцией эспрессо.

Какое на вкус черничное латте?

Журналист издания попробовал на вкус этот напиток и остался доволен.

"Лично я не люблю слишком сладкие фруктовые или конфетные вкусы в моем кофе и эспрессо, поэтому я был немного осторожен в отношении этого напитка. Самым первым глотком был большой черничный сироп, который застал меня врасплох, но, продолжая потягивать, я обнаружил, что черничный сироп прекрасно противостоит горькому эспрессо", - описывает он латте.

По его словам, чем больше сиропа вы добавите, тем слаще и более ягодным будет ваш напиток. Кроме того, это сделает его цвет более ярким. По желанию можно использовать ежевику, полынь или малину. В крайнем случае вы также можете взять ложку ягодного варенья, смешанного с небольшим количеством воды, чтобы разжижить его.

Что еще вкусного можно приготовить

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