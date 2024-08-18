Этот метод позволит получить насыщенный вкус, который не разбавляется водой из кубиков льда.

Нет лучшего ощущения, чем проснуться теплым летним утром и приготовить себе вкусный холодный кофе.

В TikTok завирусился способ приготовления вкусного айс латте - простым рецептом поделился многомиллионный кулинарный канал. В видео поделились особой хитростью, которая сохранит ваш любимый напиток прохладным и крепким, не разбавляя его льдом.

Все, что вам нужно сделать, - это немного подготовиться заранее. Сварите чашку кофе, а затем перелейте его в герметичный пакет для замораживания. Оставьте его в морозилке на ночь или на несколько часов до замерзания.

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Вынув замороженный пакет с кофе, положите его на поверхность и раздавите лед скалкой или перебейте немного блендером на кусочки. Затем наполните выбранную вами чашку этими кубиками льда, добавьте немного молока, и вот - "идеальный" кофе со льдом, который не станет водянистым.

В комментариях многие сказали, что они хотели бы попробовать это в следующий раз, когда будут готовить айс латте.

Приготовление кофе

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно приготовить латте со льдом. В частности, рассмотрели способ, который помогает не испортить вкус эспрессо в этом кофейном напитке.

Ученые обнаружили неожиданный положительный эффект от ежедневного употребления кофе - оказывается, полезные свойства этого напитка могут уменьшить риск смерти, связанный с длительным сидением.

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