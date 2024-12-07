По желанию блины можно завернуть в пищевую пленку и держать в морозилке до двух месяцев.

Стопка свежеприготовленных блинов - это отличное угощение для выходного дня. Их можно есть с различными соусами и фруктами.

BBC Good Food поделился "безошибочным" рецептом, по которому получается 12 порций и гарантированно будут "идеальные блины каждый раз".

мука - 100 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 300 мл;

масло - 1 ст.л.;

сахарная пудра - для подачи.

В большой миске смешайте муку, яйца, молоко, масло и щепотку соли. Взбейте вместе, пока смесь не станет однородной и похожей на сметану. По возможности оставьте тесто на 30 минут или можете сразу готовить.

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Слегка смажьте сковороду растительным маслом. Когда она нагреется, готовьте блины.

Подавайте их, посыпав сахарной пудрой. По желанию блины можно завернуть в пищевую пленку и держать в морозилке до двух месяцев.

Ранее УНИАН делился рецептом воздушных оладий в японском стиле. Они имеют легкую и воздушную текстуру и прекрасно сочетаются с фруктами и сладкими соусами.

Также сообщалось, как приготовить быстрый и простой рецепт блинов "1-2-3".

Кто-то любит тонкие блины, а кто-то - пышные оладьи. Однако не всегда хочется добавлять много разрыхлителя или соды, чтобы достичь этого эффекта.

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