Блины — это простое, но идеальное угощение на завтрак в выходные, когда не тнужно никуда спешить и можно не спеша приготовить и насладиться любимым блюдом. Издание Express делится простым рецептом приготовления блинов "1-2-3", который очень легко запоминается, а блины получаются каждый раз идеальными.
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 2 яйца
- 300 мл молока
Метод приготовления:
- Насыпьте муку в миску и разбейте туда яйца и немного молока.
- Взбейте все вместе, пока не получите гладкую густую массу. Лучше использовать миксер, но обычный венчик тоже подойдет.
- Влейте оставшееся молоко, продолжая взбивать. У вас должно получиться гораздо более жидкое тесто, по консистенции похожее на сливки.
- Разогрейте сковороду на умеренном огне, смажьте ее растительным или сливочным маслом.
- Налейте немного теста и распределите по поверхности сковороды как можно тоньше.
- Готовьте около 30 секунд — блин должен подзолотиться снизу.
- На этом этапе блин должен легко отходить от сковороды, переверните его и жарьте еще 30 секунд.
- Переложите блюдо из сковороды на тарелку и подавайте с топпингом по вашему выбору.
Эти блины достаточно нейтральны на вкус, так что вы сможете добавить к ним любую начинку по своему вкусу – сладкую или соленую. Например, они хороши с Нутеллой, бананами и медом или кленовым сиропом. Для пикантных вариантов используйте тертый и плавленый сыр с ветчиной или даже хрустящим беконом. Для более здорового варианта вы можете попробовать шпинат и рикотту или моцареллу.
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