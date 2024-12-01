Этот рецепт очень легко запомнить.

Блины — это простое, но идеальное угощение на завтрак в выходные, когда не тнужно никуда спешить и можно не спеша приготовить и насладиться любимым блюдом. Издание Express делится простым рецептом приготовления блинов "1-2-3", который очень легко запоминается, а блины получаются каждый раз идеальными.

Ингредиенты:

100 г муки

2 яйца

300 мл молока

Метод приготовления:

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Насыпьте муку в миску и разбейте туда яйца и немного молока. Взбейте все вместе, пока не получите гладкую густую массу. Лучше использовать миксер, но обычный венчик тоже подойдет. Влейте оставшееся молоко, продолжая взбивать. У вас должно получиться гораздо более жидкое тесто, по консистенции похожее на сливки. Разогрейте сковороду на умеренном огне, смажьте ее растительным или сливочным маслом. Налейте немного теста и распределите по поверхности сковороды как можно тоньше. Готовьте около 30 секунд — блин должен подзолотиться снизу. На этом этапе блин должен легко отходить от сковороды, переверните его и жарьте еще 30 секунд. Переложите блюдо из сковороды на тарелку и подавайте с топпингом по вашему выбору.

Эти блины достаточно нейтральны на вкус, так что вы сможете добавить к ним любую начинку по своему вкусу – сладкую или соленую. Например, они хороши с Нутеллой, бананами и медом или кленовым сиропом. Для пикантных вариантов используйте тертый и плавленый сыр с ветчиной или даже хрустящим беконом. Для более здорового варианта вы можете попробовать шпинат и рикотту или моцареллу.

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