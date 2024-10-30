Оладьи подойдут к неторопливому завтраку с медом и чашкой кофе.

Кто-то любит тонкие блины, а кто-то - пышные оладьи. Однако не всегда хочется добавлять много разрыхлителя или соды, чтобы достичь этого эффекта.

Издание Mirror поделилось лайфхаками от кулинаров, которые помогут получить пышные оладьи. Они прекрасно подойдут к неторопливому завтраку с медом и чашкой кофе.

"Магическим" компонентом, который сделает блины пышными оказалась обычная газированная вода. Кулинары советуют добавлять 5 столовых ложек жидкости на каждые четыре блина. Это изменит ваше тесто в лучшую сторону.

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Пузырьки от газировки проникают в тесто и делают его более воздушным во время приготовления. В результате оладьи получаются легкими, нежными и воздушными.

"Поскольку газированная вода газированная, она естественным образом аэрирует тесто. Газированная вода сохраняет шипение гораздо дольше, поэтому, когда она контактирует с теплом, она образует маленькие пузырьки в смеси, чтобы создать пушистые блины", - пояснил знаток гидратации в Radnor Infusions Крис Сандерс.

Пользователи сети засыпали уникальный кухонный совет похвалой. Оказалось, что многие никогда не слышали, что там можно делать.

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