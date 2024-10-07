Существует множество вариантов приготовления блинов, у каждого из которых есть свои достоинства.

Блины являются отличным вариантом, как десерт или основное блюдо. Все зависит от начинки, которая может быть сладкой или соленой. Ее можно подобрать находу, в зависимости от своих потребностей, а вот проверенный рецепт блинов нужно всегда иметь в своей копилке.

Рецепт блинов на молоке со сливочным маслом

Во всех рецептах это блюда, как правило, фигурирует растительное масло, но не всем нравится его вкус. Можно ли в тесто для блинов добавить сливочное масло?

Это придаст блинам более нежный вкус и текстуру, а также поможет им не пригореть при жарке. Для приготовления нужны такие ингредиенты:

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молоко - 1 ст.;

яйца - 2 шт.;

сахар - 1 ст.л.;

сливочное масло - 1 ст.л.;

мука - 1 ст.;

соль - щепотка.

Смешайте все, кроме муки, и взбейте до пышной и воздушной массы. Далее нужно частями добавить последний ингредиент. Осторожно перемешивайте, чтобы тесто было однородным и без комочков. Теперь разогрейте сковороду и готовьте блины, пока тесто не закончится.

Рецепт блинов на молоке и кипятке - пошаговая инструкция

Не все знают, можно ли в тесто для блинов добавить воду и на что это влияет.

Итак, рассмотрим, зачем в тесто для блинов добавляют кипяток. Во-первых, это позволит достичь гладкой и эластичной текстуры. Во-вторых, горячая вода размягчает тесто, превращая его в легкое и воздушное.

Чтобы приготовить рецепт блинов на воде, понадобятся:

молоко - 1 ст.;

кипяток - 1 ст.;

мука - 1 ст.;

яйца - 1 шт.;

сахар - 1 ст.л.;

соль - 0,5 ч.л.

В отдельной емкости нужно взбить сахар, яйцо и соль. Вмешайте постепенно муку и молоко. Продолжая взбивать влейте воду. На выходе должна получиться однородная масса без комочков.

Готовьте на смазанной маслом сковороде.

Рецепт блинов на кефире с содой

Не все знают, нужно ли добавлять соду в тесто для блинов. Однако сочетание кефира и соды позволяет приготовить воздушные и пышные блины. Реакция этих двух компонентов выделяет углекислый газ, который увеличивает объем теста. Чтобы приготовить такие блины, вам понадобятся:

яйца - 1 шт.;

кефир - 1 ст;

мука - 1 ст.;

сахар - 1 ст.л.;

соль - 0,5 ч.л.;

сода - 0,5 ч.л.;

растительное масло для жарки.

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Далее вмешайте в смесь кефир и частями всыпайте муку, пока у вас не получится однородное тесто. Последней добавляем соду, еще раз перемешиваем и оставляем тесто минут на 5-10.

В это время разогреваем смазанную маслом сковороду и жарим блины.

Какой бы рецепт вы не выбрали, подавать можно с заранее подготовленной начинкой, сметаной, медом или вареньем.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить голландские блины на молоке.

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