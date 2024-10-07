Блины на кефире получатся очень нежными и мягкими / фото ua.depositphotos.com

Блины являются отличным вариантом, как десерт или основное блюдо. Все зависит от начинки, которая может быть сладкой или соленой. Ее можно подобрать находу, в зависимости от своих потребностей, а вот проверенный рецепт блинов нужно всегда иметь в своей копилке.

Рецепт блинов на молоке со сливочным маслом

Во всех рецептах это блюда, как правило, фигурирует растительное масло, но не всем нравится его вкус. Можно ли в тесто для блинов добавить сливочное масло? 

Это придаст блинам более нежный вкус и текстуру, а также поможет им не пригореть при жарке. Для приготовления нужны такие ингредиенты:

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  • молоко - 1 ст.;
  • яйца - 2 шт.;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • сливочное масло - 1 ст.л.;
  • мука - 1 ст.;
  • соль - щепотка.

Смешайте все, кроме муки, и взбейте до пышной и воздушной массы. Далее нужно частями добавить последний ингредиент. Осторожно перемешивайте, чтобы тесто было однородным и без комочков. Теперь разогрейте сковороду и готовьте блины, пока тесто не закончится. 

Рецепт блинов на молоке и кипятке - пошаговая инструкция

Не все знают, можно ли в тесто для блинов добавить воду и на что это влияет. 

Итак, рассмотрим, зачем в тесто для блинов добавляют кипяток. Во-первых, это позволит достичь гладкой и эластичной текстуры. Во-вторых, горячая вода размягчает тесто, превращая его в легкое и воздушное.

Чтобы приготовить рецепт блинов на воде, понадобятся:

  • молоко - 1 ст.;
  • кипяток - 1 ст.;
  • мука - 1 ст.;
  • яйца - 1 шт.;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • соль - 0,5 ч.л.

В отдельной емкости нужно взбить сахар, яйцо и соль. Вмешайте постепенно муку и молоко. Продолжая взбивать влейте воду. На выходе должна получиться однородная масса без комочков. 

Готовьте на смазанной маслом сковороде.

Рецепт блинов на кефире с содой

Не все знают, нужно ли добавлять соду в тесто для блинов. Однако сочетание кефира и соды позволяет приготовить воздушные и пышные блины. Реакция этих двух компонентов выделяет углекислый газ, который увеличивает объем теста. Чтобы приготовить такие блины, вам понадобятся:

  • яйца - 1 шт.;
  • кефир - 1 ст;
  • мука - 1 ст.;
  • сахар - 1 ст.л.;
  • соль - 0,5 ч.л.;
  • сода - 0,5 ч.л.;
  • растительное масло для жарки.

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Далее вмешайте в смесь кефир и частями всыпайте муку, пока у вас не получится однородное тесто. Последней добавляем соду, еще раз перемешиваем и оставляем тесто минут на 5-10. 

В это время разогреваем смазанную маслом сковороду и жарим блины.

Какой бы рецепт вы не выбрали, подавать можно с заранее подготовленной начинкой, сметаной, медом или вареньем.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить голландские блины на молоке.

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