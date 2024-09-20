За один раз можно приготовить 12 маффинов.

Сахар обычно является ключевым игроком в традиционных лакомствах, однако есть десерты в которых он не обязателен. Эти маффины без сахара сладкие благодаря бананам.

Как пишет Mirror писательница и детский психолог Ромина Бертинац в своей кулинарной книге "Вкусный животик" поделилась рецептом этого десерта. Для улучшения вкусовых качеств можно добавить кусочки темного шоколада. Для приготовления 12 маффинов понадобятся:

спелые бананы - 400 г;

овсяная мука - 200 г;

арахисовое масло - 30 г;

разрыхлитель - 4 ч.л.;

молоко - 60 мл;

черный шоколад - 60 г.

Бананы разомните вилкой. Шоколад измельчите на кусочки. Смешайте все ингредиенты в одной миске.

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Разогрейте духовку до 180C. Приготовьте форму для кексов, выстелив ее маленькими бумажными формочками для каждого маффина. Влейте тесто в каждую подложку ложкой. Выпекайте десерт в течение 18-20 минут, пока кексы не станут золотистыми.

Когда они будут готовы, выньте пирожные из духовки и дайте им остыть, прежде чем заложить.

Что еще приготовить

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