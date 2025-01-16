Многие водители, особенно новички интересуются, как правильно поворачивать руль автомобиля.

Во время вождения авто иногда возникают трудности относительно того, как все же правильно поворачивать руль в различных ситуациях. Многие водители допускают распространенные ошибки, из-за которых могут произойти ДТП и поломки автомобилей.

Поэтому УНИАН разобрался, как правильно поворачивать руль автомобиля.

Можно ли поворачивать руль на месте

Многие владельцы авто часто интересуются, можно ли поворачивать руль на месте. Многие считают, что крутить руль на месте опасно для транспортного средства. Это мнение было распространено еще давно, однако сейчас современные машины позволяют это делать. Несмотря на то, что эксперты считают, что крутить руль на месте нежелательно, это не запрещается делать, если двигатель включен.

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Если крутить руль на неработающем двигателе, то шестерни будут портиться в более быстром темпе, в результате чего это может привести к серьезному ремонту.

Как правильно поворачивать руль на большой скорости

Также водители интересуются вопросом, как правильно поворачивать руль, когда авто движется на большой скорости. В таком случае важно контролировать движение руля плавно, не делать резких движений, чтобы не потерять управление.

Стоит помнить, что при больших скоростях и торможении следует поворачивать руль осторожно, ведь большой угол может привести к потере сцепления с дорогой.

Как поворачивать руль на поворотах

Кроме того, важно знать, как поворачивать руль на поворотах, поскольку многие водители допускают распространенные ошибки. Сначала перед тем как въехать в поворот, сбавьте скорость, чтобы безопасно повернуть. Это особенно важно на скользких дорогах или при больших углах поворота.

Также во время поворота старайтесь держать руль крепко, но не напряженно, чтобы контролировать вождение и избежать лишнего напряжения в своих руках. В то же время старайтесь не крутить руль очень сильно, ведь так вы можете потерять контроль.

Куда поворачивать руль при заднем ходе

Для большой части владельцев автомобилей маневры задним ходом кажутся чем-то нереальным. Много водителей просто не могут осмыслить или запомнить, куда поворачивать руль при заднем ходе. Основное правило состоит в том, что нужно во время движения задним ходом поворачивать руль в ту сторону, в которую вы хотите направить автомобиль.

То есть если это правая сторона - тогда нужно крутить руль вправо, если левая - крутить руль влево.

На сколько поворачивать руль при повороте

Когда речь идет о том, на сколько поворачивать руль при повороте, необходимо учитывать, что автомобили могут различаться по комплектации. Однако для большинства машин движение руля обычно ограничено тремя оборотами, между полной левой и полной правой блокировкой, что составляет примерно 180 градусов.

Что делать, если тяжело поворачивать руль

Тяжелое вращение руля свидетельствует о серьезных поломках, из-за которых нужно обратиться к специалистам. Если игнорировать проблему, это может привести к дорогостоящему ремонту, или даже к аварии. Если вам тяжело поворачивать руль, то обратитесь в автосервис или проведите самостоятельную диагностику, чтобы устранить проблемы, из-за которых возникает опасность на дороге.

Ранее УНИАН писал, почему нельзя поворачивать руль до упора.

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