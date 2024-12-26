Автомобилистам важно знать, почему нельзя крутить руль до упора.

В большинстве современных автомобилей для облегчения управления транспортным средством установлены гидроусилители руля. Несмотря на их огромную пользу, все же у этого устройства есть определенные недостатки. Можно или нельзя выкручивать руль до упора - расскажем в материале.

Почему нельзя поворачивать руль до упора - главная причина

Как уже отмечалось, благодаря гидроусилителю руля автомобилем легче управлять. Основные преимущества, которые он предоставляет:

Уменьшается число вращений руля с одного крайнего положения до другого.

Значительно улучшается отклик машины, а также ее маневренность.

Руки водителя при поворачивании практически не напрягаются руки.

При всех плюсах гидроусилителя, в ходе его использования есть строгие противопоказания. Собственно, в нем и заключается ответ на вопрос о том, можно ли выкручивать руль до упора. Главной причиной поломки устройства зачастую бывают неправильные действия автомобилистов во время парковки. В своем желании развернуться быстрее они начинают вращать "баранку" до упора, да еще и удерживать ее силой в граничном положении. Все это в итоге со временем приводит к весьма нехорошим последствиям. Поэтому предоставим простое объяснения, почему нельзя выкручивать руль до упора.

Видео дня

Во время работы системы для управления автомобильным рулем в ней повышается уровень давления из-за циркуляции специальной жидкости. Когда поворачивается руль, она осуществляет давление на поршень, заставляя двигаться рулевую рейку. Если же "баранку" выкручивают до крайнего положения, а потом силой долго удерживают в таком нем, в системе гидроусилителя сильно растет уровень давления. Из-за этого создается чрезмерная нагрузка на все узлы гидроусилителя. В первую очередь возникает большой риск для соединительных патрубков, особенно если они уже изношенные или имеют брак.

В такой ситуации наличие перепускных клапанов для стравливания избыточного давление не выручит: соединительные шланги с большой вероятностью разорвутся или же слетят с хомутов. Как результат - поломка и недешевый ремонт.

Чтобы такие проблемы не возникли, не нужно держать руль в крайних положениях долгое время. Автомеханики рекомендуют во время маневров слегка поворачивать "баранку" в другую сторону, таким образом уменьшая давление в системе.

Часто водители задают вопрос относительно того, можно ли выкручивать руль до упора с электроусилителем. В данном случае это делать также не рекомендуется за исключением ситуаций, когда включен двигатель автомобиля.

Теперь, когда разобрались, почему нельзя крутить руль до упора, нужно вспомнить еще об одном важном моменте. Крайне нежелательно вращать руль, когда машина стоит на месте из-за того, что повышается нагрузка на механизм рулевой тяги, а кроме того происходит дополнительное изнашивание шин.

Ранее мы писали, что означает стрелка на указателе уровня топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: