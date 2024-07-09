Это то, что может привести к большому счету за ремонт.

Существует множество способов поддерживать ваш автомобиль в идеальном состоянии. Регулярная заправка высококачественным топливом и использование правильных шестеренок - яркие примеры надлежащего ухода за автомобилем. Однако простая ошибка с рычагом переключения передач может дорого стоить - и сократить срок службы вашего автомобиля на десять лет, пишет Express.

Издание ссылается на пользовательницу одной из соцсетей с ником @master_driver666, в котором она рассказывает о правильной технике парковки авто с автоматической коробкой передач с помощью ручного тормоза.

"Переведите рычаг переключения передач из положения "D" (движение) в положение "N" (нейтрал) - на ручной тормоз - а затем переведите рычаг переключения передач в положение "P" (парковка)", - пишет автовладелица. Видео дня

По ее словам, это гарантирует, что двигатель вместе со всеми электронными функциями полностью выключится. При этом некоторые водители просто переводят рычаг переключения передач непосредственно в положение P, что, как утверждает эксперт, может сократить срок службы вашего автомобиля на несколько лет.

Она также раскрыла менее известный трюк с ключами от автомобиля, который может сэкономить время водителей. Женщина показала, как пытается разблокировать свой автомобиль с помощью электронного ключа.

"Когда ей это не удается, она использует скрытую щель, чтобы открыть дверь вручную ключом, минуя необходимость немедленной замены батареи или ремонта в гараже", - говорится в материале.

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Всего за первое полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания.

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