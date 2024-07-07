Обычная бутылка воды в салоне автомобиля летом может стать причиной серьезных последствий.

Казалось бы, обычное дело летом - вода в машине. Воду берут с собой, чтобы утолить жажду, а, если нужно, то и умыться или помыть руки. Все бы хорошо, но многие водители забывают, что оставлять такую емкость в салоне под палящим солнцем - плохая идея. Рассказываем, почему, и где лучше оставлять воду в авто.

Почему опасно оставлять бутылку с водой в машине

В жаркие дни в автомобиле лучше не оставлять воду в прозрачных емкостях. И вот почему: находясь под прямыми лучами солнца, бутылка и вода в ней могут работать как линза, усиливая тепло. Если оно фокусируется на каком-то предмете, то такая "линза" может стать причиной его перегрева, а в худшем случае - и загорания. Например, известны случаи, когда из-за оставленной под лобовым стеклом бутылки плавился пластик поверхности.

Поэтому бутылку с водой лучше забирать с собой, а если нет такой возможности, то кладите ее так, чтобы на нее не попадало прямое солнце - например, можно спрятать в бардачок, багажник, положить на пол автомобиля или даже прикрыть чем-либо, чтобы предотвратить попадание на нее прямых лучей.

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Также летом лучше не оставлять в машине под солнцем зажигалки, алюминивые банки с газированными напитками или аэрозоли - в жару салон превращается в сауну и под воздействием высокой температуры эти предметы могут воспламеняться и взрываться.

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