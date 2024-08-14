Есть три основных правила хранения вина, которых нужно придерживаться, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

При неудачном хранении вина, открыв бутылку можно обнаружить, что ваш напиток имеет вкус уксуса. Этого неудачного сценария можно избежать с помощью надлежащих методов хранения и для этого даже нужен винный погреб.

Как пишет marthastewart, вино состоит из органических веществ и продолжает созревать даже после переливания в бутылки. Как и гроздь винограда, оно достигнет пика вкуса, когда созреет, а затем со временем испортится. Хитрость в хранении вина заключается в том, чтобы сохранить его свежесть как можно дольше.

Есть три основных правила хранения вина, которые нужно соблюдать, чтобы обеспечить наилучшие результаты при открытии ценных бутылок.

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Храните вино при постоянной температуре

Поддержание идеальной температуры является важнейшим фактором хранения вина, а колебания температуры особенно вредны для этого напитка.

"Хранение вин при постоянной температуре поможет гарантировать, что они стареют медленно и деликатно. Избыток тепла или холода может повредить вино и негативно ускорить старение. Особенно тепло может нанести большой вред вину, вызывая его теряют первоначальные ароматы и подчеркивают восприятие алкоголя", - говорит Камила Ксавьер, директор отдела престижных вин Evaton Wine.

Используйте винный холодильник

Один из простых способов хранить вино - приобрести винный холодильник. Таким образом можно установить и поддерживать нужную температуру. Холодильники для вина бывают разных размеров, от массивных охладителей вместимостью 200 бутылок до мини-версий, которые можно встроить в столешницу.

Если температура хранения вам кажется слишком низкой, просто оставьте вино при комнатной температуре на 20-30 минут, прежде чем пить. Что касается белых, розовых или шампанских вин.

"Если у вас есть вино, которое вы хотите подать более холодным, вы можете охладить его непосредственно перед подачей, но не допустить комнатной температуры. очень помогают", - посоветовал главный винодел Columbia Crest Гай Барнс.

Если нет места или денег на это устройство, то для хранения вина подойдет и подвал.

Защитите вино от УФ-лучей

Вино следует хранить в тёмном месте, чтобы избежать воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить его вкус и аромат - особенно вредны прямые солнечные лучи и люминесцентные лампы. Они реагируют с соединениями в вине и могут создавать серные ароматы, которые напоминают капусту и тухлые яйца.

Можно заметить, что многие вина разливают в зеленое или янтарное стекло. Оно защищает от лучей света, но этой защиты недостаточно, если вы храните напиток на солнечном подоконнике.

Следите за уровнем влажности для длительного хранения

Исследования показали, что примерно 80% вин, которые мы покупаем в местном винном магазине, открываются и потребляются в течение 48 часов.

Однако, если у вас есть бутылки, которые вы хотите выдержать в течение длительного времени, запечатанные пробками, храните их при влажности от 60 до 68 процентов. Чрезвычайно сухой воздух может вызвать высыхание пробок, пропуская избыток кислорода в бутылку, ускоряя процесс старения и влияя на свежесть вина. В то же время чрезмерная влажность может привести к образованию плесени на пробках или повреждению этикетки вина.

Как хранить вино

Когда вы храните бутылки с вином, закрытые пробками, лучше держать их в горизонтальном положении.

"Пробка должна контактировать с вином. Если нет, она высохнет и позволит дополнительному кислороду попасть в бутылку, что приведет к окислению", - говорит Ксавьер.

Однако те, что имеют обычную крышку можно хранить вертикально, поскольку их положение ни на что не повлияет.

Другие советы относительно вина

Не обязательно знать много информации, чтобы заказать хорошую бутылку вина в ресторане. Винная карта, которая содержит слишком много позиций, может напугать даже самого опытного знатока. Поэтому сомелье из штата Колорадо Скотт Маттсон рассказал, как заказать вино, которое не только удовлетворит ваш вкус, но и понравится гостям за столом.

Также стало известно, как потребление вина влияет на организм. В частности научные исследования подтверждают положительное влияние вина, особенно красного, на различные аспекты здоровья человека.

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